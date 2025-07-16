Лучший показатель. 44-летний Фабио провел 37 матчей в 2025 году

Известный портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг.

Бразильский вратарь «Флуминенсе» Фабио, которому 44 года, сыграл в 2025 году уже 37 матчей во всех турнирах, что является рекордом для игроков в возрасте 40+ лет.

Криштиану Роналду (40 лет) идет третьим в данном рейтинге (26 матчей).

Топ-10 выглядит следующим образом:

37 – Фабио (Флуминенсе, 44 года)

27 – Паоло Герреро (Альянса Лима, сборная Перу, 41 год)

26 – Криштиану Роналду (Аль-Наср, сборная Португалии, 40 лет)

24 – Эрнан Баркос (Альянса Лима, 41 год)

24 – Энрике Болонья (Дефенса и Хустисия, 43 года)

23 – Оскар Кардосо (Либертад, 42 года)

22 – Абдалла Саид (Замалек, 40 лет)

22 – Себастьян Фернандес (Данубио, 40 лет)

22 – Роке Санта Крус (Либертад, 43 года)

22 – Адриан Де Лемос (Депортиво Гуастатоя, 42 года)