Бразилия16 июля 2025, 20:42 | Обновлено 16 июля 2025, 21:13
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Лучший показатель. 44-летний Фабио провел 37 матчей в 2025 году
Криштиану Роналду имеет на 11 матчей меньше, чем бразилец
16 июля 2025, 20:42 | Обновлено 16 июля 2025, 21:13
148
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Известный портал Transfermarkt опубликовал очередной интересный рейтинг.
Бразильский вратарь «Флуминенсе» Фабио, которому 44 года, сыграл в 2025 году уже 37 матчей во всех турнирах, что является рекордом для игроков в возрасте 40+ лет.
Криштиану Роналду (40 лет) идет третьим в данном рейтинге (26 матчей).
Топ-10 выглядит следующим образом:
- 37 – Фабио (Флуминенсе, 44 года)
- 27 – Паоло Герреро (Альянса Лима, сборная Перу, 41 год)
- 26 – Криштиану Роналду (Аль-Наср, сборная Португалии, 40 лет)
- 24 – Эрнан Баркос (Альянса Лима, 41 год)
- 24 – Энрике Болонья (Дефенса и Хустисия, 43 года)
- 23 – Оскар Кардосо (Либертад, 42 года)
- 22 – Абдалла Саид (Замалек, 40 лет)
- 22 – Себастьян Фернандес (Данубио, 40 лет)
- 22 – Роке Санта Крус (Либертад, 43 года)
- 22 – Адриан Де Лемос (Депортиво Гуастатоя, 42 года)
Old but Gold 💪— Transfermarkt (@Transfermarkt) July 16, 2025
Die Details dazu haben wir hier aufgeschrieben: https://t.co/y2NXz8F9vz pic.twitter.com/A7SYlgqXis
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Ну це професійно і логічно😂😂