УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
Санкции наложены на черногорский «Арсенал Тиват»
УЕФА наказал известный черногорский клуб «Арсенал Тиват».
По информации авторитетного издания The Associated Press, черногорский клуб был обвинен в проведении договорного матча. Речь идет о матче квалификации в Лигу конференций сезона 2023/24.
Тогда черногорский клуб играл против армянского «Алашкерта». Первый матч завершился 1:1, а второй черногорцы проиграли 1:6 — именно этот поединок считают договорным.
Черногорский клуб помимо десятилетней дисквалификации получил штраф в 500 тысяч евро. Спортивный директор клуба и один из игроков вообще получили пожизненную дисквалификацию.
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