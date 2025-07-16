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16 июля 2025, 19:59 | Обновлено 16 июля 2025, 20:04
2813
2

УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча

Санкции наложены на черногорский «Арсенал Тиват»

16 июля 2025, 19:59 | Обновлено 16 июля 2025, 20:04
2813
2
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
apnews.com

УЕФА наказал известный черногорский клуб «Арсенал Тиват».

По информации авторитетного издания The Associated Press, черногорский клуб был обвинен в проведении договорного матча. Речь идет о матче квалификации в Лигу конференций сезона 2023/24.

Тогда черногорский клуб играл против армянского «Алашкерта». Первый матч завершился 1:1, а второй черногорцы проиграли 1:6 — именно этот поединок считают договорным.

Черногорский клуб помимо десятилетней дисквалификации получил штраф в 500 тысяч евро. Спортивный директор клуба и один из игроков вообще получили пожизненную дисквалификацию.

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Алашкерт Лига конференций договорные матчи дисквалификация
Дмитрий Олейник Источник: Associated Press
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Boodya
Ну по-перше не угорський, а по-друге не такий він вже й відомий 
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+3
Falko
А вірменам нічого? З ким цей Арсенал про договірний матч договорювався?
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0
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