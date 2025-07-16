УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча

УЕФА наказал известный черногорский клуб «Арсенал Тиват».

По информации авторитетного издания The Associated Press, черногорский клуб был обвинен в проведении договорного матча. Речь идет о матче квалификации в Лигу конференций сезона 2023/24.

Тогда черногорский клуб играл против армянского «Алашкерта». Первый матч завершился 1:1, а второй черногорцы проиграли 1:6 — именно этот поединок считают договорным.

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Черногорский клуб помимо десятилетней дисквалификации получил штраф в 500 тысяч евро. Спортивный директор клуба и один из игроков вообще получили пожизненную дисквалификацию.