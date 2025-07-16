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  4. ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
Товарищеские матчи
16 июля 2025, 19:46 |
4801
13

ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек

Футболист «Динамо» полез в конфликт с единственным автором гола

16 июля 2025, 19:46 |
4801
13
ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
ФК Динамо Киев

16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».

На 84-й минуте Владислав Ванат, проигрывая борьбу против Анхеля Якуповича, стал отталкивать его. В итоге между игроками завязался конфликт.

Арбитр матча уже не стал этого терпеть и завершил игру досрочно.

На 46-й минуте из-за неспортивного поведения был удален Николай Шапаренко.

Матч с Осиеком завершился со счетом 1:0 в пользу хорватской команды.

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Динамо Киев товарищеские матчи Осиек чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Владислав Ванат прерванные матчи
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 13
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inspekcha85
Динамо мельчает с каждым годом.Позорище.
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+6
NikoKam1969
Не таке Динамо хочеться бачити.
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+6
Alehandro
Хтось себе великою зіркою уявив? З Шахтою у фіналі кубка він руки розпускав, тепер в товарняку. На молодіжному ЧЄ вже побачили чого ця "зірочка" варта...
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+6
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Igor Jones 🇺🇦
Добавили  ту третю зірку на емблему, таке враження наче гра зупинилася, дуже печально дивитись на таку гру 🙁
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+5
Burevestnik
така ситуація в клубі - це повний звиздець (м'яко кажучи).
якшо так звані звьозди Шапа і Ванат так реагують на провокації,
на навіть в чемпі УПЛ їх заклюють,
не говорячи про якісь єврокубки.
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+5
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odessa-mama
Щось САШО розпустив їх.Гри немає, дисципліна жахлива...Шапаренко і Бражка треба терміново продавати.
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+5
kriogen1973333
Это всеволиш тренировка!Сче в ней не главное, главное увидеть свои недостатки! Решать их на тренировке! Динамо нас опозорит ещё не раз!!!
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+2
Перець
З такою грою Динамо в ЛЧ нема що робити
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+1
Alex
Мы не знаем что это чмо сказал ему. Правильно что засадил в чердак . Украинцев должны уважать а то везде нападают на нас думая мы мягкие  и просто так он бы не откинул его за шиворот . Здесь был мужиком 
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0
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