Товарищеские матчи16 июля 2025, 19:46 |
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ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек
Футболист «Динамо» полез в конфликт с единственным автором гола
16 июля 2025, 19:46 |
4801
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16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».
На 84-й минуте Владислав Ванат, проигрывая борьбу против Анхеля Якуповича, стал отталкивать его. В итоге между игроками завязался конфликт.
Арбитр матча уже не стал этого терпеть и завершил игру досрочно.
На 46-й минуте из-за неспортивного поведения был удален Николай Шапаренко.
Матч с Осиеком завершился со счетом 1:0 в пользу хорватской команды.
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якшо так звані звьозди Шапа і Ванат так реагують на провокації,
на навіть в чемпі УПЛ їх заклюють,
не говорячи про якісь єврокубки.