ВИДЕО. Ванат полез драться. Арбитр досрочно завершил матч Динамо – Осиек

16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».

На 84-й минуте Владислав Ванат, проигрывая борьбу против Анхеля Якуповича, стал отталкивать его. В итоге между игроками завязался конфликт.

Арбитр матча уже не стал этого терпеть и завершил игру досрочно.

На 46-й минуте из-за неспортивного поведения был удален Николай Шапаренко.

Матч с Осиеком завершился со счетом 1:0 в пользу хорватской команды.