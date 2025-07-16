Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Шахтера рассказал о матче ЛЧ, новом тренере и газоне
Лига Европы
16 июля 2025, 19:30 |
215
0

Лидер Шахтера рассказал о матче ЛЧ, новом тренере и газоне

Педриньо оценил игру против Ильвеса

16 июля 2025, 19:30 |
215
0
Лидер Шахтера рассказал о матче ЛЧ, новом тренере и газоне
ФК Шахтер. Педриньо

Полузащитник Шахтера Педриньо прокомментировал ответный матч квалификации Лиги Европы против Ильвеса. В первой встрече украинская команда выиграла 6:0.

Матч пройдет 17 июля, начало в 19:00.

– Педриньо, не чувствуете ли вы расслабленности и не потеряете ли в какой-то степени концентрацию и мотивацию из-за яркой победы в первом матче?
– Конечно, мы очень уверенно победили в первом матче, но, несмотря на это, не теряем концентрации и серьезно подходим к этому поединку, как и к любому другому противостоянию. Важно закалять менталитет победителей в каждом отдельно взятом матче, особенно это касается получения результата на дистанции. Поэтому, могу заверить, к завтрашней игре мы подходим очень серьезно. Для нас важен результат в грядущем поединке, поэтому ни о какой расслабленности или недооценке соперника речь идти не может.

– У команды новый тренер. Какие требования у Арды Турана к тебе и как он видит твою позицию? Вы говорили с ним об этом?
– Правильное замечание, в этом сезоне при новом тренерском штабе я оказался на более привычной для себя позиции полузащитника. Мы с Мистером тоже обсуждали это, и я вижу то, насколько он пытается интегрировать меня в свою систему именно в роли игрока центра поля. Считаю, что у этой идеи большой потенциал, я всегда стараюсь искать свой шанс и как можно лучше реализовывать те возможности, которые у меня возникают как на тренировках, так и в игре. Так что продолжаем упорно работать.

– Ты сейчас один из бразильских лидеров команды. Какую ответственность берешь на себя в еврокубковых матчах?
– Да, на правах одного из старейших бразильцев команды я всегда пытаюсь примерить на себя роль лидера, который сумеет подсказать молодым игрокам и немного напомнить им о важности концентрации, поскольку тот стиль игры, проповедуемый Мистером, требует высокой сосредоточенности, без преувеличения, от старта до финального свистка. Поэтому важно не забывать сконцентрироваться на игре, что иногда свойственно молодежи, а я стараюсь помочь им какой-то подсказкой, поделиться собственным опытом. Для меня это приятная обязанность, которой я охотно делюсь со своими соотечественниками.

– Хочется спросить о газоне – здесь искусственное поле. Не повлечет ли это затруднения для команды в завтрашнем матче?
– Это действительно поле, на котором мы имеем не слишком большой опыт игры. Но, думаю, это в любом случае не может быть оправданием: если мы являемся командой, которая нацелена лишь на самые высокие результаты и достижения, то, конечно, будем ориентироваться на наш уровень, который достаточно высок. Несмотря на возможные трудности, которые могут возникнуть непосредственно во время игры, я убежден, что это никак не повлияет на нашу самоотдачу и желание продемонстрировать свой лучший футбол.

По теме:
ПЕДРИНЬО: «Надо не терять концентрацию и закалять менталитет победителей»
Ильвес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч первого раунда квалификации ЛЕ
ФОТО. Шахтер прибыл в Финляндию на матч Лиги Европы с Ильвесом
Шахтер Донецк Ильвес - Шахтер Ильвес Тампере Лига Европы Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва)
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Что происходит с Динамо? Вторая красная карточка за два матча
Футбол | 16 июля 2025, 19:24 2
ФОТО. Что происходит с Динамо? Вторая красная карточка за два матча
ФОТО. Что происходит с Динамо? Вторая красная карточка за два матча

Теперь отметился Шапаренко

Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Футбол | 16 июля 2025, 07:42 31
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть

Вратарь хочет остаться в Мадриде

ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты
Футбол | 16.07.2025, 18:35
ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты
ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
Футбол | 16.07.2025, 07:06
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
Футбол | 16.07.2025, 05:50
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
15.07.2025, 17:27
Бокс
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
15.07.2025, 22:23 1
Другие виды
Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»
Александр УСИК: «Она разрушила жизнь»
14.07.2025, 22:38
Бокс
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 16
Футбол
Конец саги. Дьекереш выбрал себе новый клуб. Известна сумма трансфера
Конец саги. Дьекереш выбрал себе новый клуб. Известна сумма трансфера
14.07.2025, 19:43 1
Футбол
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
Шовковский решил отправить сына легенды Динамо в другой клуб
15.07.2025, 07:36 2
Футбол
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
14.07.2025, 23:36 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем