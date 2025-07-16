Лидер Шахтера рассказал о матче ЛЧ, новом тренере и газоне

Полузащитник Шахтера Педриньо прокомментировал ответный матч квалификации Лиги Европы против Ильвеса. В первой встрече украинская команда выиграла 6:0.

Матч пройдет 17 июля, начало в 19:00.

– Педриньо, не чувствуете ли вы расслабленности и не потеряете ли в какой-то степени концентрацию и мотивацию из-за яркой победы в первом матче?

– Конечно, мы очень уверенно победили в первом матче, но, несмотря на это, не теряем концентрации и серьезно подходим к этому поединку, как и к любому другому противостоянию. Важно закалять менталитет победителей в каждом отдельно взятом матче, особенно это касается получения результата на дистанции. Поэтому, могу заверить, к завтрашней игре мы подходим очень серьезно. Для нас важен результат в грядущем поединке, поэтому ни о какой расслабленности или недооценке соперника речь идти не может.

– У команды новый тренер. Какие требования у Арды Турана к тебе и как он видит твою позицию? Вы говорили с ним об этом?

– Правильное замечание, в этом сезоне при новом тренерском штабе я оказался на более привычной для себя позиции полузащитника. Мы с Мистером тоже обсуждали это, и я вижу то, насколько он пытается интегрировать меня в свою систему именно в роли игрока центра поля. Считаю, что у этой идеи большой потенциал, я всегда стараюсь искать свой шанс и как можно лучше реализовывать те возможности, которые у меня возникают как на тренировках, так и в игре. Так что продолжаем упорно работать.

– Ты сейчас один из бразильских лидеров команды. Какую ответственность берешь на себя в еврокубковых матчах?

– Да, на правах одного из старейших бразильцев команды я всегда пытаюсь примерить на себя роль лидера, который сумеет подсказать молодым игрокам и немного напомнить им о важности концентрации, поскольку тот стиль игры, проповедуемый Мистером, требует высокой сосредоточенности, без преувеличения, от старта до финального свистка. Поэтому важно не забывать сконцентрироваться на игре, что иногда свойственно молодежи, а я стараюсь помочь им какой-то подсказкой, поделиться собственным опытом. Для меня это приятная обязанность, которой я охотно делюсь со своими соотечественниками.

– Хочется спросить о газоне – здесь искусственное поле. Не повлечет ли это затруднения для команды в завтрашнем матче?

– Это действительно поле, на котором мы имеем не слишком большой опыт игры. Но, думаю, это в любом случае не может быть оправданием: если мы являемся командой, которая нацелена лишь на самые высокие результаты и достижения, то, конечно, будем ориентироваться на наш уровень, который достаточно высок. Несмотря на возможные трудности, которые могут возникнуть непосредственно во время игры, я убежден, что это никак не повлияет на нашу самоотдачу и желание продемонстрировать свой лучший футбол.