ФОТО. Что происходит с Динамо? Вторая красная карточка за два матча

Динамо продолжает тренировочный сбор в Австрии, а в среду команда проводит очередной контрольный матч, соперником является хорватский Осиек.

На старте второго тайма красную карточку получил ведущий полузащитник Николай Шапаренко, который ударил соперника по лицу.

Интересно, что это вторая красная карточка для киевлян за два поединка. В прошлой встрече с румынской командой Корвинул за грубый подкат прямую красную получил защитник Александр Тымчик.

Правда, по договоренности соперников вместо Шапаренко вышел Яцык.

Динамо готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов – первым соперником будет Хамрун Спартанс.