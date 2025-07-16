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  4. ФОТО. Что происходит с Динамо? Вторая красная карточка за два матча
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 19:24 | Обновлено 16 июля 2025, 19:29
1051
5

ФОТО. Что происходит с Динамо? Вторая красная карточка за два матча

Теперь отметился Шапаренко

16 июля 2025, 19:24 | Обновлено 16 июля 2025, 19:29
1051
5
ФОТО. Что происходит с Динамо? Вторая красная карточка за два матча
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Динамо продолжает тренировочный сбор в Австрии, а в среду команда проводит очередной контрольный матч, соперником является хорватский Осиек.

На старте второго тайма красную карточку получил ведущий полузащитник Николай Шапаренко, который ударил соперника по лицу.

Интересно, что это вторая красная карточка для киевлян за два поединка. В прошлой встрече с румынской командой Корвинул за грубый подкат прямую красную получил защитник Александр Тымчик.

Правда, по договоренности соперников вместо Шапаренко вышел Яцык.

Динамо готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов – первым соперником будет Хамрун Спартанс.

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Динамо Киев Николай Шапаренко контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи удаление (красная карточка) фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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analex
Цікаво було б почути Шовковського , чи задоволен він зборами і підготовкою до нового сезону а так чекаємо на мальтійського гранда і не дуже спокійно якось
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+1
Макс Максов
Таке чуство шо суддя їх наказує за шось...
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+1
Arera
Оставьте красные динаме на мальтийцев ещё!
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-1
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