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16 июля 2025, 18:50 |
546
0

ВИДЕО. Прямо в девятку. Якупович забил Динамо со штрафного

«Осиек» выигрывает после первого тайма у Динамо

16 июля 2025, 18:50 |
546
0
ВИДЕО. Прямо в девятку. Якупович забил Динамо со штрафного
ФК Осиек

16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».

На 37-й минуте киевское «Динамо» пропустило от «Осиека».

Якупович забил очень красивый гол со штрафного. Мяч попал в девятку.

Руслан Нещерет не имел шансов спасти ворота от пропущенного гола.

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Динамо Киев товарищеские матчи Осиек чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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