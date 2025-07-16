ВИДЕО. Прямо в девятку. Якупович забил Динамо со штрафного

16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».

На 37-й минуте киевское «Динамо» пропустило от «Осиека».

Якупович забил очень красивый гол со штрафного. Мяч попал в девятку.

Руслан Нещерет не имел шансов спасти ворота от пропущенного гола.