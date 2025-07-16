Товарищеские матчи16 июля 2025, 18:50 |
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ВИДЕО. Прямо в девятку. Якупович забил Динамо со штрафного
«Осиек» выигрывает после первого тайма у Динамо
16 июля 2025, 18:50 |
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16 июля в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» встретилось с хорватским «Осиеком».
На 37-й минуте киевское «Динамо» пропустило от «Осиека».
Якупович забил очень красивый гол со штрафного. Мяч попал в девятку.
Руслан Нещерет не имел шансов спасти ворота от пропущенного гола.
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