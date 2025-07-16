Италия – Хорватия. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния выставочного турнира
16 июля состоится матчевое противостояние сборных Италии и Хорватии на Кубке Хопмана.
Выставочный теннисный турнир пройдет на хардовых покрытиях в зале в итальянском городе Бари.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Итальянцы и хорваты попали в одну группу (B) с Францией. В группе А сразятся команды Греции, Испании и Канады. Победители групп образуют финальную пару и разыграют трофей в решающем поединке.
Кубок Хопмана 2025. 16 июля
Италия – Хорватия
- 18:30. Лючия Бронцетти – Донна Векич
- 20:00. Флавио Коболли – Дуже Айдункович
- 21:30. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Донна Векич / Дуже Айдункович
В последний раз Кубок Хопмана проходит в 2023 году. Тогда турнир выиграли Донна Векич и Борна Чорич (Хорватия).
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер об Экторе Форте
Киевская команда сыграет против клуба Хамрун Спартанс из Мальты