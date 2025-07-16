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16 июля 2025, 18:05 |
54
0

Италия – Хорватия. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния выставочного турнира

16 июля 2025, 18:05 |
54
0
Италия – Хорватия. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

16 июля состоится матчевое противостояние сборных Италии и Хорватии на Кубке Хопмана.

Выставочный теннисный турнир пройдет на хардовых покрытиях в зале в итальянском городе Бари.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Итальянцы и хорваты попали в одну группу (B) с Францией. В группе А сразятся команды Греции, Испании и Канады. Победители групп образуют финальную пару и разыграют трофей в решающем поединке.

Кубок Хопмана 2025. 16 июля

Италия – Хорватия

  • 18:30. Лючия Бронцетти – Донна Векич
  • 20:00. Флавио Коболли – Дуже Айдункович
  • 21:30. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Донна Векич / Дуже Айдункович

В последний раз Кубок Хопмана проходит в 2023 году. Тогда турнир выиграли Донна Векич и Борна Чорич (Хорватия).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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