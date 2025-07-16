Италия – Хорватия. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июля состоится матчевое противостояние сборных Италии и Хорватии на Кубке Хопмана.

Выставочный теннисный турнир пройдет на хардовых покрытиях в зале в итальянском городе Бари.

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Итальянцы и хорваты попали в одну группу (B) с Францией. В группе А сразятся команды Греции, Испании и Канады. Победители групп образуют финальную пару и разыграют трофей в решающем поединке.

Кубок Хопмана 2025. 16 июля

Италия – Хорватия

18:30. Лючия Бронцетти – Донна Векич

20:00. Флавио Коболли – Дуже Айдункович

21:30. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Донна Векич / Дуже Айдункович

В последний раз Кубок Хопмана проходит в 2023 году. Тогда турнир выиграли Донна Векич и Борна Чорич (Хорватия).