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  4. ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты
Кубок Украины
16 июля 2025, 18:35 | Обновлено 16 июля 2025, 18:55
829
9

ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты

Новое лого покажут в четверг

16 июля 2025, 18:35 | Обновлено 16 июля 2025, 18:55
829
9
ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты
УАФ

17 июля УАФ проведет презентацию, на которой подробно расскажет о новом формате Кубка Укрины и проведет жеребьевку квалификационного раунда.

Кроме того, организаторы покажут новый логотип турнира. Пока УАФ показала четыре варианта, один из которых и станет новой эмблемой турнира.

В новом формате Шахтер и Динамо начнут Кубок Украины с ранних стадий, а всего будет включено больше команд, в том числе аматорских.

Действующим обладателем трофея является Шахтер.

ФОТО. Четыре варианта логотипа Кубка Украины

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Кубок Украины по футболу Украинская ассоциация футбола фото
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 9
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Burevestnik
мать УАФ вирішив протринькати грошики і відмити.
прийдуть до корита наступні, то знов буде те саме...
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+2
Burevestnik
існуючий - кращий.
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+1
Lulinnha
Лучше найти спонсоров для кубка чтобы стимулировать участников турнира. Не логотип мотивирует спортсменов для победы. 
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0
Андрій Заліщук
4 варіант
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0
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Sashko57
Перший варіант.
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0
bibka stara
Лишь бы не 3 :D
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0
Макс Максов
Сподіваюсь, що другий варіант...
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-1
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