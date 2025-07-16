ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты

17 июля УАФ проведет презентацию, на которой подробно расскажет о новом формате Кубка Укрины и проведет жеребьевку квалификационного раунда.

Кроме того, организаторы покажут новый логотип турнира. Пока УАФ показала четыре варианта, один из которых и станет новой эмблемой турнира.

В новом формате Шахтер и Динамо начнут Кубок Украины с ранних стадий, а всего будет включено больше команд, в том числе аматорских.

Действующим обладателем трофея является Шахтер.

ФОТО. Четыре варианта логотипа Кубка Украины