ФОТО. У Кубка Украины будет новый логотип. УАФ показала варианты
Новое лого покажут в четверг
17 июля УАФ проведет презентацию, на которой подробно расскажет о новом формате Кубка Укрины и проведет жеребьевку квалификационного раунда.
Кроме того, организаторы покажут новый логотип турнира. Пока УАФ показала четыре варианта, один из которых и станет новой эмблемой турнира.
В новом формате Шахтер и Динамо начнут Кубок Украины с ранних стадий, а всего будет включено больше команд, в том числе аматорских.
Действующим обладателем трофея является Шахтер.
ФОТО. Четыре варианта логотипа Кубка Украины
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