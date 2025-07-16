Товарищеские матчи16 июля 2025, 17:24 |
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Динамо назвало стартовый состав на товарищескую игру против Осиека
16 июля в 18:00 по киевскому времени начнется конрольная игра
16 июля 2025, 17:24 |
863
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16 июля киевское "Динамо" проведет очередной товарищеский матч в рамках подготовки команды к новому сезону.
Соперником киевлян станет хорватский клуб «Осиек».
Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.
«Осиек» в прошлом сезоне финишировал седьмым, поэтому в еврокубки не попал.
Если против румынского "Корвинула" Александр Шовковский выпустил резервный состав, то против "Осиека" будет играть основа.
«Динамо»: Нещерет, Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Михавко, Беловар, Дубинчак, Михайленко
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