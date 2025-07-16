Динамо назвало стартовый состав на товарищескую игру против Осиека

16 июля киевское "Динамо" проведет очередной товарищеский матч в рамках подготовки команды к новому сезону.

Соперником киевлян станет хорватский клуб «Осиек».

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

«Осиек» в прошлом сезоне финишировал седьмым, поэтому в еврокубки не попал.

Если против румынского "Корвинула" Александр Шовковский выпустил резервный состав, то против "Осиека" будет играть основа.

«Динамо»: Нещерет, Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Михавко, Беловар, Дубинчак, Михайленко