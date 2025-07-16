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Товарищеские матчи
16 июля 2025, 17:24 |
863
0

Динамо назвало стартовый состав на товарищескую игру против Осиека

16 июля в 18:00 по киевскому времени начнется конрольная игра

16 июля 2025, 17:24 |
863
0
Динамо назвало стартовый состав на товарищескую игру против Осиека
ФК Динамо Киев

16 июля киевское "Динамо" проведет очередной товарищеский матч в рамках подготовки команды к новому сезону.

Соперником киевлян станет хорватский клуб «Осиек».

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

«Осиек» в прошлом сезоне финишировал седьмым, поэтому в еврокубки не попал.

Если против румынского "Корвинула" Александр Шовковский выпустил резервный состав, то против "Осиека" будет играть основа.

«Динамо»: Нещерет, Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Михавко, Беловар, Дубинчак, Михайленко

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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