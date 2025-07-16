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16 июля 2025, 15:59 | Обновлено 16 июля 2025, 16:49
33
0

ФК ПСЖ и киберспортивный клуб TALON возобновили сотрудничество

Титульным спонсором стала Qatar Airways

16 июля 2025, 15:59 | Обновлено 16 июля 2025, 16:49
33
0
ФК ПСЖ и киберспортивный клуб TALON возобновили сотрудничество

После семимесячного перерыва футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) объявил о возобновлении партнёрства с киберспортивной организацией TALON в дисциплине League of Legends. Новый контракт будет действовать до конца 2025 года, а титульным спонсором объединённой команды выступит авиакомпания Qatar Airways.

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Это решение стало неожиданным, ведь ещё 6 января 2025 года PSG и TALON официально сообщили о завершении сотрудничества, сославшись на изменение стратегических приоритетов и планов развития. Тогда обе стороны подчёркивали, что не исключают возможности возобновления партнёрства при соответствующих умовах – и, как оказалось, такая возможность действительно возникла.

В совместном заявлении клубы отметили:

«Мы рады снова работать с PSG Esports и приветствуем Qatar Airways в качестве главного спонсора нашей команды по League of Legends. PSG Esports – наш невероятный партнёр, и вместе мы создали всемирно узнаваемый бренд. С присоединением Qatar Airways мы создаём ещё больше возможностей для улучшения сервиса для болельщиков и расширения глобального охвата».

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Talon League of Legends ПСЖ футбол киберспорт
Максим Черницын Источник
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