Англия16 июля 2025, 16:40 | Обновлено 16 июля 2025, 16:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вратаря Челси. Клуб продал уже второго кипера
Петрович перебрался в команду Ираолы
16 июля 2025, 16:40 | Обновлено 16 июля 2025, 16:48
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Клуб АПЛ Борнмут объявил о подписании вратаря Челси Джордже Петровича. Сербский игрок подписал контракт на 5 лет.
Трансфер оценивается в 25 миллионов фунтов.
Интересно, что в минувшем сезоне основным кипером Борнмута был другой игрок Челси, Кепа Аррисабалага, который после успешного чемпионата вернулся из аренды и был продан в Арсенал.
25-летний Петрович в прошлом сезоне отыграл 31 матч в аренде в Страсбурге.
He's here 🇷🇸🙌 pic.twitter.com/XhHhe3Ifyr— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 16, 2025
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