ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вратаря Челси. Клуб продал уже второго кипера

Клуб АПЛ Борнмут объявил о подписании вратаря Челси Джордже Петровича. Сербский игрок подписал контракт на 5 лет.

Трансфер оценивается в 25 миллионов фунтов.

Интересно, что в минувшем сезоне основным кипером Борнмута был другой игрок Челси, Кепа Аррисабалага, который после успешного чемпионата вернулся из аренды и был продан в Арсенал.

25-летний Петрович в прошлом сезоне отыграл 31 матч в аренде в Страсбурге.