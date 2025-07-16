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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вратаря Челси. Клуб продал уже второго кипера
Англия
16 июля 2025, 16:40 | Обновлено 16 июля 2025, 16:48
396
0

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вратаря Челси. Клуб продал уже второго кипера

Петрович перебрался в команду Ираолы

16 июля 2025, 16:40 | Обновлено 16 июля 2025, 16:48
396
0
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал вратаря Челси. Клуб продал уже второго кипера
ФК Борнмут

Клуб АПЛ Борнмут объявил о подписании вратаря Челси Джордже Петровича. Сербский игрок подписал контракт на 5 лет.

Трансфер оценивается в 25 миллионов фунтов.

Интересно, что в минувшем сезоне основным кипером Борнмута был другой игрок Челси, Кепа Аррисабалага, который после успешного чемпионата вернулся из аренды и был продан в Арсенал.

25-летний Петрович в прошлом сезоне отыграл 31 матч в аренде в Страсбурге.

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Джордже Петрович Борнмут Челси трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Борнмут
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