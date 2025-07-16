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Испания
16 июля 2025, 15:32 | Обновлено 16 июля 2025, 15:58
269
1

Мадридский Реал сыграл наибольшее количество матчей в сезоне

Четыре английские команды входят в топ-10 рейтинга

16 июля 2025, 15:32 | Обновлено 16 июля 2025, 15:58
269
1
Мадридский Реал сыграл наибольшее количество матчей в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Продолжаем подводить итоги футбольного сезона 2024/25.

Мадридский «Реал» стал командой с наибольшим количеством матчей в сезоне среди европейских клубов (68).

В топ-10 рейтинга отметим присутствие четырех английских и трех испанских команд.

  • 68 – Реал (Испания)
  • 65 – ПСЖ (Франция)
  • 64 – Челси (Англия)
  • 63 – Интер (Италия)
  • 61 – Манчестер Сити (Англия)
  • 60 – Барселона (Испания)
  • 60 – Тоттенхэм (Англия)
  • 60 – Манчестер Юнайтед (Англия)
  • 60 – Бенфика (Португалия)
  • 59 – Бетис (Испания)
  • 59 – Брюгге (Бельгия)
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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SHN
Ну и кто тут устал?
Челси еще сыграет 2 товарняка за неделю до начала АПЛ.
Бабло побеждает усталость
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