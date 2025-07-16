Мадридский Реал сыграл наибольшее количество матчей в сезоне
Четыре английские команды входят в топ-10 рейтинга
Продолжаем подводить итоги футбольного сезона 2024/25.
Мадридский «Реал» стал командой с наибольшим количеством матчей в сезоне среди европейских клубов (68).
В топ-10 рейтинга отметим присутствие четырех английских и трех испанских команд.
- 68 – Реал (Испания)
- 65 – ПСЖ (Франция)
- 64 – Челси (Англия)
- 63 – Интер (Италия)
- 61 – Манчестер Сити (Англия)
- 60 – Барселона (Испания)
- 60 – Тоттенхэм (Англия)
- 60 – Манчестер Юнайтед (Англия)
- 60 – Бенфика (Португалия)
- 59 – Бетис (Испания)
- 59 – Брюгге (Бельгия)
Equipas europeias que disputaram + jogos em 2024/25:— Playmaker (@playmaker_PT) July 16, 2025
68 🇪🇸 Real Madrid🔝
65 🇫🇷 PSG
64 🏴 Chelsea
63 Inter
61 🏴 Manchester City
60 🇪🇸 Barcelona
60 🏴 Tottenham
60 🏴 Manchester United
60 🇵🇹 Benfica
59 🇪🇸 Betis
59 🇧🇪 Club Brugge pic.twitter.com/7JVHsycvVZ
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