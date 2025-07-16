ОФИЦИАЛЬНО. Правнук Муссолини ушел из Лацио к новичку Серии А

22-летний правый защитник «Лацио» Романо Флориано Муссолини следующий сезон проведет в аренде в клубе «Кремонезе».

Об этом новичок Серии А сообщил официально в соцсетях.

Муссолини – воспитанник «Ромы», но еще в юношеском возрасте перешел в «Лацио». За основную команду не сыграл ни одного матча и постоянно играет в разных клубах на правах аренды.

В 2023 году защитник выступал за «Пескару», а в 2024 перешел в «Юве Стабиа».

В прошлом сезоне также играл за «Юве Стабиа» в Серии B. За 37 матчей забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Романо Муссолини признался, что еще с детства понимал, что его имя будет ассоциироваться с прадедом, который был известным фашистским диктатором.