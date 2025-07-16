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Италия
16 июля 2025, 15:40 | Обновлено 16 июля 2025, 15:42
671
0

ОФИЦИАЛЬНО. Правнук Муссолини ушел из Лацио к новичку Серии А

Романо Флориани Муссолини будет выступать за «Кремонезе»

16 июля 2025, 15:40 | Обновлено 16 июля 2025, 15:42
671
0
ОФИЦИАЛЬНО. Правнук Муссолини ушел из Лацио к новичку Серии А
ФК Кремонезе

22-летний правый защитник «Лацио» Романо Флориано Муссолини следующий сезон проведет в аренде в клубе «Кремонезе».

Об этом новичок Серии А сообщил официально в соцсетях.

Муссолини – воспитанник «Ромы», но еще в юношеском возрасте перешел в «Лацио». За основную команду не сыграл ни одного матча и постоянно играет в разных клубах на правах аренды.

В 2023 году защитник выступал за «Пескару», а в 2024 перешел в «Юве Стабиа».

В прошлом сезоне также играл за «Юве Стабиа» в Серии B. За 37 матчей забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Романо Муссолини признался, что еще с детства понимал, что его имя будет ассоциироваться с прадедом, который был известным фашистским диктатором.

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Кремонезе Лацио Серия A трансферы трансферы АПЛ Романо Флориани Муссолини аренда игрока
Александр Сильченко Источник: ФК Кремонезе
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