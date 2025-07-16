Тренер Жироны: «Я должен извиниться за прошлый сезон. Это не повторится»
Мичел уверен, что новый сезон сложится лучше
Наставник Жироны Мичел уверен, что новый сезон получится более удачным. В прошлом команда дебютировала в Лиге чемпионов, однако в Ла Лиге боролась за выживание.
«Минувший сезон был тяжелым. Нам не хватало определенных элементов на поле, и в этом есть моя вина. Я должен извиниться за многие вещи, которые случились в прошлом сезоне. Нужно критично смотреть на свою работу».
«Но я уверен, что мы добьемся прогресса в новом чемпионате».
«Я допустил, что после вылета из Лиги чемпионов команда решила, что сезон окончен, хотя прошло только 6 месяцев. Это не повторится».
«Думаю, глобальной целью Жироны является закрепление статуса команды Ла Лиги. Мы должны спокойно сохранять место в элите 5-6 лет подряд, это важно для развития клуба», – сказал Мичел.
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