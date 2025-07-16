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Испания
16 июля 2025, 20:45 | Обновлено 16 июля 2025, 21:05
1417
0

Испанский клуб рассчитывает на украинского вратаря. Никуда не отпустит

Жирона верит в Крапивцова

16 июля 2025, 20:45 | Обновлено 16 июля 2025, 21:05
1417
0
Испанский клуб рассчитывает на украинского вратаря. Никуда не отпустит
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

По информации испанских СМИ, единственная позиция Жироны, где руководство не видит смысла в усилении, является вратарская линия.

Сообщается, что опытный Пауло Гассанига останется первым номером команды и проведет большую часть матчей, если не будет травм или других проблем.

Однако менеджмент сохраняет убежденность в том, что украинец Владислав Крапивцов являться уверенным вторым номером и спокойно подменит Гассанигу в случае необходимости.

20-летний Крапивцов назван «будущим Жироны», клуб не собирается его никуда отдавать.

Третьим вратарем будет Хуан Карлос.

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Жирона Ла Лига Владислав Крапивцов трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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