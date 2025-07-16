Испанский клуб рассчитывает на украинского вратаря. Никуда не отпустит
Жирона верит в Крапивцова
По информации испанских СМИ, единственная позиция Жироны, где руководство не видит смысла в усилении, является вратарская линия.
Сообщается, что опытный Пауло Гассанига останется первым номером команды и проведет большую часть матчей, если не будет травм или других проблем.
Однако менеджмент сохраняет убежденность в том, что украинец Владислав Крапивцов являться уверенным вторым номером и спокойно подменит Гассанигу в случае необходимости.
20-летний Крапивцов назван «будущим Жироны», клуб не собирается его никуда отдавать.
Третьим вратарем будет Хуан Карлос.
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