Испанский клуб рассчитывает на украинского вратаря. Никуда не отпустит

По информации испанских СМИ, единственная позиция Жироны, где руководство не видит смысла в усилении, является вратарская линия.

Сообщается, что опытный Пауло Гассанига останется первым номером команды и проведет большую часть матчей, если не будет травм или других проблем.

Однако менеджмент сохраняет убежденность в том, что украинец Владислав Крапивцов являться уверенным вторым номером и спокойно подменит Гассанигу в случае необходимости.

20-летний Крапивцов назван «будущим Жироны», клуб не собирается его никуда отдавать.

Третьим вратарем будет Хуан Карлос.