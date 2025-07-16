«Особенная благодарность». Президент зарубежного клуба обратился к Суркису
Гданьская «Лехия» подписал Максима Дячука
Президент гданьской «Лехии» Паоло Урфер прокомментировал подписание контракта с украинским центральным защитником киевского «Динамо» Максимом Дячуком, который присоединился к польскому клубу на правах годичной аренды:
«Мы гордимся основанными на взаимном доверии отношениями, которые мы построили с таким престижным клубом, как ФК «Динамо» Киев. Я хотел бы выразить особую благодарность президенту «Динамо» Игорю Суркису за одобрение перехода Максима в наш клуб. Я не сомневаюсь, что Максим укрепит нашу оборону, и мы желаем ему успешного сезона».
В сезоне 2024/25 Максим Дячук провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.
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