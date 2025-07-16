«Особенная благодарность». Президент зарубежного клуба обратился к Суркису

Президент гданьской «Лехии» Паоло Урфер прокомментировал подписание контракта с украинским центральным защитником киевского «Динамо» Максимом Дячуком, который присоединился к польскому клубу на правах годичной аренды:

«Мы гордимся основанными на взаимном доверии отношениями, которые мы построили с таким престижным клубом, как ФК «Динамо» Киев. Я хотел бы выразить особую благодарность президенту «Динамо» Игорю Суркису за одобрение перехода Максима в наш клуб. Я не сомневаюсь, что Максим укрепит нашу оборону, и мы желаем ему успешного сезона».

В сезоне 2024/25 Максим Дячук провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.