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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 18:51 |
841
0

«Особенная благодарность». Президент зарубежного клуба обратился к Суркису

Гданьская «Лехия» подписал Максима Дячука

16 июля 2025, 18:51 |
841
0
«Особенная благодарность». Президент зарубежного клуба обратился к Суркису
ФК Лехия. Максим Дячук

Президент гданьской «Лехии» Паоло Урфер прокомментировал подписание контракта с украинским центральным защитником киевского «Динамо» Максимом Дячуком, который присоединился к польскому клубу на правах годичной аренды:

«Мы гордимся основанными на взаимном доверии отношениями, которые мы построили с таким престижным клубом, как ФК «Динамо» Киев. Я хотел бы выразить особую благодарность президенту «Динамо» Игорю Суркису за одобрение перехода Максима в наш клуб. Я не сомневаюсь, что Максим укрепит нашу оборону, и мы желаем ему успешного сезона».

В сезоне 2024/25 Максим Дячук провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

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Динамо Киев Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу Максим Дячук Игорь Суркис Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Лехия Гданьск
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