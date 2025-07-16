Матч Лиги чемпионов в Алматы собрал наибольшее количество зрителей
Какова была посещаемость матчей ЛЧ, которые были сыграны 15 июля?
15 июля были сыграны ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26.
Матч в Алматы между «Кайратом» и «Олимпией» собрал наибольшее количество зрителей – 22 800.
Наименьшее количество людей на трибунах было зафиксировано на матче в Андорре между «Интер Эскальдес» и «ФКСБ» – 509.
- 22 800: Кайрат (Казахстан) – Олимпия (Словения)
- 13 819: Мальме (Швеция) – Иберия 1999 (Грузия)
- 6 150: Будучность (Черногория) – Ноах (Армения)
- 4 600: Зриньски (Босния и Герцеговина) – Виртус (Сан-Марино)
- 3 105: Милсами (Молдова) – КуПС (Финляндия)
- 2 589: Шкендия (Северная Македония) – ТНС (Уэльс)
- 1 922: Дифферданж (Люксембург) – Дрита (Косово)
- 1 700: РФШ (Латвия) – Левадия (Эстония)
- 1 247: Хамрун Спартанс (Мальта) – Жальгирис (Литва)
- 1 150: Брейдаблик (Исландия) – Эгнатия (Албания)
- 758: Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Викингур (Фарерские острова)
- 509: Интер Эскальдес (Андорра) – ФКСБ (Румыния)
🔵 UCL Q1 return leg attendances (15 July)— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 16, 2025
22,800 🇰🇿 Kairat - 🇸🇮 Olimpija
13,819 🇸🇪 Malmö - 🇬🇪 Iberia
6,150 🇲🇪 Budućnost - 🇦🇲 Noah
4,600 🇧🇦 Zrinjski - 🇸🇲 Virtus
3,105 🇲🇩 Milsami - 🇫🇮 KuPS
2,589 🇲🇰 Shkendija - 🏴 TNS
1,922 🇱🇺 Differdange - 🇽🇰 Drita
1,700 🇱🇻 RFS - 🇪🇪 Levadia
1,247…
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