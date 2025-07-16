Матч Лиги чемпионов в Алматы собрал наибольшее количество зрителей

15 июля были сыграны ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Матч в Алматы между «Кайратом» и «Олимпией» собрал наибольшее количество зрителей – 22 800.

Наименьшее количество людей на трибунах было зафиксировано на матче в Андорре между «Интер Эскальдес» и «ФКСБ» – 509.

22 800: Кайрат (Казахстан) – Олимпия (Словения)

13 819: Мальме (Швеция) – Иберия 1999 (Грузия)

6 150: Будучность (Черногория) – Ноах (Армения)

4 600: Зриньски (Босния и Герцеговина) – Виртус (Сан-Марино)

3 105: Милсами (Молдова) – КуПС (Финляндия)

2 589: Шкендия (Северная Македония) – ТНС (Уэльс)

1 922: Дифферданж (Люксембург) – Дрита (Косово)

1 700: РФШ (Латвия) – Левадия (Эстония)

1 247: Хамрун Спартанс (Мальта) – Жальгирис (Литва)

1 150: Брейдаблик (Исландия) – Эгнатия (Албания)

758: Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Викингур (Фарерские острова)

509: Интер Эскальдес (Андорра) – ФКСБ (Румыния)