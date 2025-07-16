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Лига чемпионов
16 июля 2025, 13:38 |
159
0

Матч Лиги чемпионов в Алматы собрал наибольшее количество зрителей

Какова была посещаемость матчей ЛЧ, которые были сыграны 15 июля?

16 июля 2025, 13:38 |
159
0
Матч Лиги чемпионов в Алматы собрал наибольшее количество зрителей
Football Tripper. Стадион Кайрата

15 июля были сыграны ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Матч в Алматы между «Кайратом» и «Олимпией» собрал наибольшее количество зрителей – 22 800.

Наименьшее количество людей на трибунах было зафиксировано на матче в Андорре между «Интер Эскальдес» и «ФКСБ» – 509.

  • 22 800: Кайрат (Казахстан) – Олимпия (Словения)
  • 13 819: Мальме (Швеция) – Иберия 1999 (Грузия)
  • 6 150: Будучность (Черногория) – Ноах (Армения)
  • 4 600: Зриньски (Босния и Герцеговина) – Виртус (Сан-Марино)
  • 3 105: Милсами (Молдова) – КуПС (Финляндия)
  • 2 589: Шкендия (Северная Македония) – ТНС (Уэльс)
  • 1 922: Дифферданж (Люксембург) – Дрита (Косово)
  • 1 700: РФШ (Латвия) – Левадия (Эстония)
  • 1 247: Хамрун Спартанс (Мальта) – Жальгирис (Литва)
  • 1 150: Брейдаблик (Исландия) – Эгнатия (Албания)
  • 758: Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Викингур (Фарерские острова)
  • 509: Интер Эскальдес (Андорра) – ФКСБ (Румыния)
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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