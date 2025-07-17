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17 июля 2025, 11:27 | Обновлено 17 июля 2025, 11:36
139
0

Доппельгерц стал официальным партнером ФК Бавария

Партнерство «Доппельгерц» и ФК «Бавария» – это синергия спорта, здоровья и качества

17 июля 2025, 11:27 | Обновлено 17 июля 2025, 11:36
139
0
Доппельгерц стал официальным партнером ФК Бавария

«Доппельгерц», бренд №1 витаминов, минералов и тоников в Европе*, заключил партнерство с легендарным футбольным клубом ФК Бавария (Мюнхен). Контракт рассчитан до 2027 года и включает регион EMEA (кроме стран DACH) и Азию.

Партнерство для здоровья и результативности

Михаэль Дидерих, исполнительный заместитель председателя правления ФК «Бавария», подчеркнул:
«Спорт и здоровое, сбалансированное, богатое питательными веществами питание идут бок о бок. Именно поэтому мы рады партнерству между ФК Бавария и Доппельгерц. Долгосрочная результативность имеет решающее значение как на поле, так и в повседневной жизни. И спортсмены, как и все остальные, могут демонстрировать свои лучшие результаты, когда получают оптимальное снабжение питательными веществами»

Тим Симонсен, руководитель глобального маркетинга компании Квайссер Фарма, добавил:
«ФК «Бавария» имеет уникальную ментальность в немецком профессиональном спорте: последовательное стремление к совершенству, максимальные требования к собственному качеству и постоянное усовершенствование. Уже более 100 лет мы с той же бескомпромиссной позицией постоянно усовершенствуем наши продукты и ассортимент».

Сильные бренды с одинаковыми ценностями

Доппельгерц поддерживает стабильное качество благодаря собственной лаборатории, высококачественному сырью и современным знаниям в нутрициологии. Эрих Нобис, исполнительный директор компании Квайссер Фарма, отметил:
«Как и в ФК «Бавария» наша история успеха измеряется не только немецким рынком, но и нашим международным бизнесом. Бренд Доппельгерц имеет большое доверие более чем на 60 международных рынках здравоохранения, например в Китае, и занимает ведущие позиции на рынке. Поэтому партнерство с международно успешным клубом ФК «Бавария» вполне логично. Не только в Европе, а особенно на стремительно растущих рынках, таких как Азия, Ближний Восток и Африка, популярность и доверие к бренду ФК «Бавария» являются идеальными атрибутами для еще более сильного позиционирования «Доппельгерц». Ведь основой хорошего здоровья есть активный образ жизни, социальный опыт и правильное питание».

Кратко о партнерах

ФК «Бавария» — один из самых успешных футбольных клубов мира более 400 000 членов, воспитывающий звезд мирового уровня, таких как Джамал Мусиала, Гарри Кейн и Мануэль Нойер.
«Доппельгерц» — бренд компании Квайссер Фарма, более 100 лет помогающий людям вести здоровый образ жизни. Продукция бренда представлена более чем в 60 странах мира.
Партнерство «Доппельгерц» и ФК «Бавария» — это синергия спорта, здоровья и качества, вдохновляющая новые свершения как на поле, так и вне его. Узнать больше

*На основе внутреннего анализа, проведенного Квайссером Фарма с использованием данных из следующего источника: IQVIA Global OTC Insights, категория Витамины и тоники в Европе, рейтинг на основе международного бренда, по объему и стоимости продаж (LCE/PUB) за период MAT Q1/2025, отражающий оценки реальной активности. Все права защищены.

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футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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