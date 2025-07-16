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Лига чемпионов
16 июля 2025, 11:41 |
545
0

Известна цена билетов на матч Лиги чемпионов Динамо Киев – Хамрун

29 июля украинская команда сыграет против соперника из Мальты в Люблине (Польша)

16 июля 2025, 11:41 |
545
0
Известна цена билетов на матч Лиги чемпионов Динамо Киев – Хамрун
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

29 июля состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и мальтийский «Хамрун Спартанс».

Команды сыграют в польском городе Люблин на стадионе «Люблин Арена». Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени. Накануне на официальном сайте стартовала продажа билетов на будущее противостояние.

Цена, в зависимости от категорий, варьируется от 49 до 89 злотых (от 545 до 988 грн). Самые дорогие билеты доступны на VIP местах – в этом случае придется заплатить 600 злотых (6 660 грн).

Стоит отметить, что первый матч команды сыграют 22 июля на стадионе «Victor Tedesco Stadium» в городе Хамрун (Мальта). Начало встречи – в 22:00.

В первом раунде «Хамрун» одолел в серии пенальти литовский «Жальгирис». Мальтийский клуб проиграл в Вильнюсе (0:2), но взял реванш в домашних стенах (2:0) и был сильнее по пенальти (11:10).

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Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс билеты
Николай Титюк Источник
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