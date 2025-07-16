О лучшем клубе мира и Челси. 12 выводов о КЧМ

Месси обошел Роналду по большинству топ-достижений. Например, выиграл больше Золотых мячей, больше раз поднимал над головой кубки, победил со своей сборной на ЧМ. Возможно, португалец еще успеет выиграть главный турнир национальных команд – но уже точно не будет главной звездой своей команды на нём. Месси в 2022-м был. Однако этим летом Роналду все же окончательно обошел своего главного конкурента в карьере по одному из личных показателей – голам на ЧМ. Для этого Кришу даже не пришлось приезжать в США. Он начинал турнир в качестве лучшего его бомбардира в истории, имея 7 голов и опережая Лионеля на 2. Месси имел последний шанс догнать соперника – но не воспользовался им. Отличился на полях Америки только один раз. Теперь его достижение здесь за все время – 6 точных ударов. Больше не будет, потому что очевидно, что на КЧМ-2029 Месси не поедет. Этот «матч» великого противостояния остался за португальцем.

Но клубный ЧМ – все-таки больше о командах, а не об отдельных личностях. Да и, честно говоря, не обо всех командах – только о лучших. Потому что именно они делали здесь погоду. В этом материале подводим итоги турнира, но именно для топ-коллективов. О сомнительной организации соревнования вы, наверное, уже прочитали немало. Здесь – только о футболе.

1. «Атлетико» становится амбасадором тезиса «главное не победа, а участие». Команда приехала на турнир в качестве одного из фаворитов. И могла его выиграть. А почему бы и нет? «Реал» и «Ман Сити» перестраиваются, а второе место в этом квартете позволило бы «Атлетико» вплоть до финала столкнуться среди топов только с «Челси». Конечно, это стало бы вызовом, но шанс был бы. «Синие» триумфировали на турнире не в последнюю очередь потому, что были голодны до побед. Потому что давно ничего серьезного не выигрывали. «Атлетико» также ничего не выигрывает уже несколько лет – и ему, кажется, норм. После финального свистка последнего матча группового этапа Гризманн улыбался. Вылетели? Ну ничего, все равно всерьез выигрывать никто не собирался. Мы каждый год добавляем «Атлетико» в пул претендентов на какие-то трофеи – пожалуй, больше не стоит.

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2. «ПСЖ» доказал, что является лучшим клубом мира. Вы заметите: но ведь турнир выиграл «Челси». Это так, однако «синие» из серьезных команд победили только «ПСЖ», а сами французы – «Атлетико», «Баварию» и «Реал». «Челси» выиграл турнир, но доказал только то, что может противостоять лучшим коллективам мира. О стабильных победах сказать трудно: нет выборки. А вот «ПСЖ» стабильно побеждал. Начал еще в плей-офф ЛЧ – и продолжил в США. «Баварию» переиграл вторым номером, «Реал» – первым. Забивал в составе из 9 футболистов. Снова поразил гибкостью и вариативностью. Вплоть до финала пропустил только 1 гол за 6 матчей, да и в решающем матче получил 3 не то чтобы на 100% по делу: соперник и на единицу xG не наиграл в первом тайме. «ПСЖ» не провалился ни в одном из поединков.

3. Топовый «ПСЖ» с нами на годы. Конечно, всегда есть ненулевой шанс, что президент поссорится с тренером и уже завтра проект потребует перезапуска с новым наставником во главе, но если форс-мажоров не будет, то «ПСЖ» – фаворит ЛЧ следующих нескольких лет. Состав молодой, поэтому сдавать не должен – это очевидно. Но более ценным является то, что у команды есть пространство для роста. Мендеш может играть в атаке плюс-минус как Хакими, поэтому несколько иное его использование может сделать команду сильнее. Невеш был одним из лучших на турнире при разных сценариях, а после своего удаления в финале без всяких споров быстро выбежал за пределы поля – он безумный универсал и профессионал уже сейчас, в 20 лет. Дуэ уже много обводит и бьет – может научиться быть более эффективным в дриблинге и чаще пасовать.

Но, на мой взгляд, главное: после победы в ЛЧ команда не почувствовала, что дело сделано. Она хочет еще. На КЧМ футболисты активно праздновали каждый забитый мяч, но показательным является момент на 90-й минуте против «Баварии», когда «ПСЖ» ведет в счете только 1:0 и играет в меньшинстве – но идет прессинговать к чужому угловому флажку. Потому что футболисты, во-первых, верят в то, что идеи тренера способны приносить пользу, поэтому нужно делать то, что сказал наставник, и, во-вторых, не считают, что могут получить победы «просто так», осознают, что выигрывать они могут только в том случае, если будут пахать на футбольном поле. Вроде бы только эпизод – но показательный. «ПСЖ» и хочет, и готов пойти за новыми кубками. Это все еще не «обреченные на успех», но очень близко к этому.

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4. Топ-матчи с участием «Баварии» – обязательные для просмотра. Мы целый сезон говорим о том, что смотреть «Барселону» – как кататься на аттракционе. Все так, однако «Бавария» заслуживает похожих комментариев. Также безумный прессинг. Также высокая линия обороны. Также лучшие футболисты – в атаке. Личная встреча немцев и испанцев прошлой осенью доказала, что первые не менее радикальны в своих идеях на поле. На КЧМ «Бавария» подтвердила это мнение. Матч с «ПСЖ» – топ. Немцы на равных боролись с чемпионами Европы, создавали свои моменты. Было ярко и весело, приятно смотреть. Как и всегда. Ранее «Бавария» проводила богатые на моменты и скорости матчи с «Интером» и «Байером», например. А еще она с Компани пока красиво – в борьбе и с обоюдным обменом моментами – вылетала из всех кубковых турниров, в которых участвовала. Такое хочется смотреть. Такое нужно видеть.

5. «Челси» гораздо ближе к большим победам, чем нам казалось еще даже в мае. Тогда лично я был расстроен, что команда вышла в ЛЧ, потому что «Астон Вилла» на таком высоком уровне на бумаге выглядела более конкурентоспособной. Больше не выглядит, потому что «Челси» в плей-офф КЧМ – элитная команда. Очень прагматичная, но все же элитная. В некоторых матчах «синие» намеренно «закрывали» игру с менее классными соперниками: жертвовали своей атакой ради укрепления обороны. И это работало: в плей-офф команда пропускала в среднем по 0.5 гола за матч, «ПСЖ» позволила создать в финале шансов только на 0.39 xG. «Челси» доказал, что он готов выигрывать на классе у слабых и готов побеждать в топ-матчах. А что еще нужно, чтобы замахнуться на титул АПЛ, например? Может, сильный вратарь и стабильный финишер. Однако это детали. «Челси» уже среди лучших. И это неожиданно.

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6. «Интер» ожидает тяжелый сезон, как вариант – не один. Команда выполняла больше всего кроссов/матч на турнире среди европейских команд, если бы не «Бока» – вообще среди всех. Кстати, и по среднему количеству длинных пасов вошла в топ-13. Поэтому сложный футбол Индзаги понемногу забывается, а футбол Киву – на первый взгляд простой. В простоте нет ничего плохого, но если команда с тяжелыми настройками выжимала из себя 120% эффективности, то наиболее вероятный итог отказа от них в пользу более стандартных методов – деградация. Вопрос только в скорости регресса. Пока что «Интер» вылетел от «Флуминенсе» (0:2) с КЧМ. Трагедии в поражении нет, а вот в отсутствии идей у команды на поле – есть. Киву приходит в «Интер» из маленького клуба, а спортивный директор почти напрямую говорит, что команда хочет жить скромнее – миланцы движутся в сторону того, чтобы из лучшего коллектива Италии превратиться в тот, который даже большим будет трудно назвать.

7. Ковач не руководит «Боруссией» полноценно, и это хорошо. Футбол Ковача – прагматичный. Ценнее эффективность без мяча, чем с ним. Играет ли коллектив из Дортмунда в такой футбол? Нет. Счета 4:3 и 2:3 как бы намекают, что Ковач здесь мало чем заправляет. Ему приходится подстраиваться под реалии клуба, футболисты которого привыкли, что их план на матч – всегда атакующий. Нико не может ничего сделать, чтобы это изменить. Да и не нужно: именно при такой игре «Боруссия» может стабильно побеждать и давать бой лучшим. Команда завершала чемпионат 8-матчевой серией без поражений, где единственная потеря очков – против «Баварии» (2:2). Одолела «Барселону», «Байер», уже в США зарубилась с «Реалом». И каждый раз это было в сценарии, где она отвечала атакой на атаку.

Мы видели, как предыдущие проекты Ковача проваливались из-за его плохих идей и управления – если «Боруссия» не является на 100% проектом Нико, то она сможет дольше избегать краха с хорватом во главе. Интересный союз, где стороны время от времени будут перетягивать одеяло на себя. Пока кто-то не «победит», «Боруссия» будет играть как топ-команда. Шансы на сильный сезон прямо сейчас считаю очень неплохими.

Название

8. «Ман Сити» действительно меняется. Когда Гвардиола говорил об обновлении зимой, в это было трудно поверить. Было мнение, что это все для успокоения фанатов. Но нет, «горожане» действительно хотят стать другими. Пеп еще до КЧМ пригласил в клуб новых ассистентов и футболистов. В итоге в матче с «Ювентусом» (5:2) «Ман Сити» поставил свой рекорд по высоким отборам мяча почти за год — это пока не о полном выздоровлении, но уже очень хороший знак. Лечение работает. Ранний вылет несколько портит общую картину, но ведь и «Ман Сити» приезжал на турнир не побеждать – а строить новую команду. Новички получили время, некоторые свежие идеи сработали – предсезонка началась и проходит плодотворно. Местами мы видели на поле старый-добрый «Сити», а второй тайм с «Юве» – это вообще какая-то другая команда, которая получает удовольствие от своей игры. Когда такое с «горожанами» вообще было в последний раз? Старый «Сити» умер. И это не повод грустить.

9. «Ювентус» рискует застрять в «переходном» периоде. Может, уже застрял. Прошлым летом команда пригласила главным тренером Мотту – и обновила состав под него. Не стала намного сильнее по именам футболистов, но другой – точно. Тудор пришел – и оказалось, что ему нужны несколько другие исполнители. Он может гарантировать выигрыши у слабых (9:1 суммарно против «Видада» и «Аль-Айна»), но на фоне «Реала» и «Ман Сити» «Ювентус» выглядел очень-очень плохо. Как будто нет игры и идей вообще. Может, нужны новые исполнители под тренера. Но мы это уже проходили. Может, нужно время. Может, просто Тудор не тот, кто спасет «Ювентус» от превращения в середняка. Ответов нет ни у меня, ни у боссов команды. Туринцы войдут в сезон с мыслью «а вдруг сработает?». Если да – круто. Но обычно в таких случаях что-то идет наперекосяк. Тогда придется начинать сначала. Снова.

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10. Индзаги может выиграть все в Саудовской Аравии за пару-тройку лет и вернуться в Европу. Он возглавил «Аль-Хиляль» перед стартом турнира – и не проиграл «Реалу» (1:1) и «Ман Сити» (4:3). Сразу. Конечно, «сливочные» и «горожане» не относились к турниру на 100% серьезно, но и «Аль-Хиляль» будет становиться сильнее со временем. Если сейчас он может сражаться с немотивированными топами, то через год-два сможет конкурировать уже с играющими на все 100% от возможностей. Индзаги еще в «Лацио» доказал, что его команда может прыгать выше головы, а в «Интере» подтвердил это на высшем уровне. Теперь очередь покорить СА. Там его команда начнет чемпионат с лучшим составом, будет одним из фаворитов местной ЛЧ. Выступления «Аль-Хиляля» и «Интера» на КЧМ подчеркнули крутость Индзаги как тренера. У него хорошие шансы не просто стабильно побеждать в Азии – а стать лучшим.

11. Алонсо четко понимает, что ему нужно делать в Мадриде. Кажется, Хаби не просто успешный тренер – но еще и очень умный. Во время турнира искал дополнительные опции в атаке, попробовал Гюлера в опорной зоне, по-разному использовал Трента, сыграл схемами в 3 и 4 защитника. Он экспериментировал. Потому что его целью было не выиграть КЧМ, а увеличить шанс того, что «Реал» подойдет к старту сезона готовым. И он увеличил. Своими глазами увидел проблемы, сделал шаг в сторону устранения некоторых. Если бы Алонсо был таким себе наставником, приехал бы в США знакомиться с командой, играл бы по конспектам Анчелотти, ставил бы главной задачей на каждый матч победу – но пошел другим путем. Хаби понимает контекст. Не факт, что у него получится в «Реале», однако между «получится» и «не получится» после КЧМ выбирать первое стало проще.

12. Главная проблема «Реала» – отсутствие баланса в составе. Матчи против слабых и средних по качеству команд не могли это подчеркнуть, потому что там личный класс исполнителей компенсировал все. Но против элитных оппонентов это очень бросается в глаза. «Реал» проиграл 4 матча «Барселоне» в сезоне, без шансов уступил «Арсеналу» в плей-офф ЛЧ (1:5), а теперь сгорел 0:4 «ПСЖ». По сути, все самые тяжелые дуэли проиграны. И каждый раз это об отсутствии баланса. Теперь, например, в атаке в основу не проходит Родриго – зато в обороне играют Вальверде и Асенсио. Первоочередная задача Алонсо – найти этот баланс. Может, найти способы привлечь Мбаппе и Вини к прессингу. Или играть в «чистого» опорника-волнореза. Возможно, ставить больше защитников. Но что-то нужно делать, потому что это уже команда Алонсо – а «ПСЖ» проиграла точно так же, как коллектив Анчелотти. Это не о тренере, а о футболистах. Но что-то менять должен именно наставник. Такая работа.