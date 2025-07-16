Команда из Эквадора в 13-й раз с 2013 года победила бразильский клуб
Кто еще имеет такое же количество побед над командами из Бразилии в турнирах КОНМЕБОЛ?
В первом матче Южноамериканского кубка эквадорский Индепендьенте дель Валье крупно переиграл бразильский Васко да Гама со счетом 4:0.
Клуб из Эквадора является одним из главных «специалистов» по бразильским командам. Начиная с 2013 года, Индепендьенте дель Валье одержал уже 13 побед над клубами из Бразилии в турнирах КОНМЕБОЛ.
За этот период только аргентинский Расинг имеет в своем активе такое же количество побед:
- 13 – Расинг (Аргентина)
- 13 – Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
- 11 – ЛДУ (Эквадор)
- 11 – Атлетико Насьональ (Колумбия)
Команды, которые побеждал Индепендьенте дель Валье:
- 3 – Коринтианс
- 2 – Фламенго
- 2 – Гремио
- 2 – Америка Минейро
- 1 – Атлетико Минейро
- 1 – Ботафого
- 1 – Сан-Паулу
- 1 – Васко да Гама
13 - Más victorias contra equipos brasileños en torneos CONMEBOL desde 2013:— OptaJavier (@OptaJavier) July 16, 2025
🇪🇨 Independiente del Valle (13) 🆕
🇦🇷 Racing (13)
🇪🇨 LDU Quito (11)
🇨🇴 Atlético Nacional (11)
Dominio. pic.twitter.com/JxcQ8V4yEd
Es la segunda vez en la historia que Independiente del Valle 🇪🇨 le convierte al menos 4 goles a un equipo de Brasil 🇧🇷. La primera fue en 2020, cuando le ganó 5-0 a Flamengo por la Libertadores. pic.twitter.com/DkxzbgJfLu— VSports Team (@VSportsTM) July 16, 2025
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