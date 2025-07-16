Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команда из Эквадора в 13-й раз с 2013 года победила бразильский клуб
Другие новости
16 июля 2025, 10:15 |
88
0

Команда из Эквадора в 13-й раз с 2013 года победила бразильский клуб

Кто еще имеет такое же количество побед над командами из Бразилии в турнирах КОНМЕБОЛ?

16 июля 2025, 10:15 |
88
0
Команда из Эквадора в 13-й раз с 2013 года победила бразильский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче Южноамериканского кубка эквадорский Индепендьенте дель Валье крупно переиграл бразильский Васко да Гама со счетом 4:0.

Клуб из Эквадора является одним из главных «специалистов» по бразильским командам. Начиная с 2013 года, Индепендьенте дель Валье одержал уже 13 побед над клубами из Бразилии в турнирах КОНМЕБОЛ.

За этот период только аргентинский Расинг имеет в своем активе такое же количество побед:

  • 13 – Расинг (Аргентина)
  • 13 – Индепендьенте дель Валье (Эквадор)
  • 11 – ЛДУ (Эквадор)
  • 11 – Атлетико Насьональ (Колумбия)

Команды, которые побеждал Индепендьенте дель Валье:

  • 3 – Коринтианс
  • 2 – Фламенго
  • 2 – Гремио
  • 2 – Америка Минейро
  • 1 – Атлетико Минейро
  • 1 – Ботафого
  • 1 – Сан-Паулу
  • 1 – Васко да Гама
По теме:
Названа символическая сборная КЧМ-2025 от веб-портала WhoScored
Динамо проявляет интерес к латиноамериканскому рынку. Названы имена игроков
Челси забил наибольшее количество голов на КЧМ
Индепендьенте дель Валье Васко да Гама Расинг Авельянеда ЛДУ Кито Атлетико Насьональ Коринтианс Фламенго Гремио Америка Минейро Атлетико Минейро Ботафого Сан-Паулу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Результаты Q1 Лиги чемпионов. Определены пары Q2: Динамо полетит на Мальту
Футбол | 16 июля 2025, 06:23 4
Результаты Q1 Лиги чемпионов. Определены пары Q2: Динамо полетит на Мальту
Результаты Q1 Лиги чемпионов. Определены пары Q2: Динамо полетит на Мальту

Соперником украинского клуба будет команда Хамрун Спартанс

ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
Футбол | 15 июля 2025, 15:49 5
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль

Парижане серьезно интересуются Коулом Палмером из Челси

Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Другие виды | 15.07.2025, 22:23
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Как играли украинские команды против мальтийских в еврокубках?
Футбол | 16.07.2025, 10:08
Как играли украинские команды против мальтийских в еврокубках?
Как играли украинские команды против мальтийских в еврокубках?
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 15.07.2025, 17:27
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
14.07.2025, 08:52 1
Бокс
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 14
Футбол
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
14.07.2025, 18:59 21
Футбол
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
14.07.2025, 09:04 2
Футбол
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 12
Футбол
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
14.07.2025, 23:36 1
Футбол
Тренер Дюбуа отреагировал на то, что Фьюри запланировал третий бой с Усиком
Тренер Дюбуа отреагировал на то, что Фьюри запланировал третий бой с Усиком
14.07.2025, 21:26
Бокс
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
14.07.2025, 13:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем