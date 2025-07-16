Команда из Эквадора в 13-й раз с 2013 года победила бразильский клуб

В первом матче Южноамериканского кубка эквадорский Индепендьенте дель Валье крупно переиграл бразильский Васко да Гама со счетом 4:0.

Клуб из Эквадора является одним из главных «специалистов» по бразильским командам. Начиная с 2013 года, Индепендьенте дель Валье одержал уже 13 побед над клубами из Бразилии в турнирах КОНМЕБОЛ.

За этот период только аргентинский Расинг имеет в своем активе такое же количество побед:

13 – Расинг (Аргентина)

13 – Индепендьенте дель Валье (Эквадор)

11 – ЛДУ (Эквадор)

11 – Атлетико Насьональ (Колумбия)

Команды, которые побеждал Индепендьенте дель Валье:

3 – Коринтианс

2 – Фламенго

2 – Гремио

2 – Америка Минейро

1 – Атлетико Минейро

1 – Ботафого

1 – Сан-Паулу

1 – Васко да Гама

13 - Más victorias contra equipos brasileños en torneos CONMEBOL desde 2013:



🇪🇨 Independiente del Valle (13) 🆕

🇦🇷 Racing (13)

🇪🇨 LDU Quito (11)

🇨🇴 Atlético Nacional (11)



Dominio. pic.twitter.com/JxcQ8V4yEd — OptaJavier (@OptaJavier) July 16, 2025