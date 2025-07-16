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Лига чемпионов
16 июля 2025, 10:08 |
387
0

Как играли украинские команды против мальтийских в еврокубках?

Для Динамо Хамрун Спартанс станет первым в истории соперником из Мальты

16 июля 2025, 10:08 |
387
0
Как играли украинские команды против мальтийских в еврокубках?
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 2025/26 киевское Динамо сыграет против клуба Хамрун Спартанс из Мальты, который в серии послематчевых пенальти одолел литовский Жальгирис в первом раунде.

Динамо впервые сыграет с соперником из Мальты в еврокубках. Однако украинские клубы уже имеют опыт игры против мальтийских команд.

Черноморец, Шахтер и запорожский Металлург проходили своих соперников из Мальты в матчах Кубка УЕФА в разные годы.

Из шести предыдущих сыгранных поединков пять закончились победами украинских команд, еще один раз была зафиксирована ничья:

  • 1995: КУ, Черноморец – Гибернианс 2:0-5:2
  • 1998: КУ, Шахтер – Биркиркара 2:1-4:0
  • 2002: КУ, Металлург З. – Биркиркара 3:0-0:0
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Динамо Киев Хамрун Спартанс Лига чемпионов Черноморец Одесса Лига Европы Шахтер Донецк Металлург Запорожье Хибернианс (Мальта) Биркиркара статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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