Как играли украинские команды против мальтийских в еврокубках?

Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 2025/26 киевское Динамо сыграет против клуба Хамрун Спартанс из Мальты, который в серии послематчевых пенальти одолел литовский Жальгирис в первом раунде.

Динамо впервые сыграет с соперником из Мальты в еврокубках. Однако украинские клубы уже имеют опыт игры против мальтийских команд.

Черноморец, Шахтер и запорожский Металлург проходили своих соперников из Мальты в матчах Кубка УЕФА в разные годы.

Из шести предыдущих сыгранных поединков пять закончились победами украинских команд, еще один раз была зафиксирована ничья: