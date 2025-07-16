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  4. Воспитанник Динамо тремя словами раскритиковал УПЛ
Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 11:16 |
870
0

Воспитанник Динамо тремя словами раскритиковал УПЛ

Алексей Хобленко считает, что уровень игроков в Премьер-лиге Украины переоценен

16 июля 2025, 11:16 |
870
0
Воспитанник Динамо тремя словами раскритиковал УПЛ
ФК Черноморец. Алексей Хобленко

Украинский нападающий одесского «Черноморца» Алексей Хобленко, который является воспитанником киевского «Динамо», тремя словами описал Украинскую Премьер-лигу:

«Переоцененный уровень игроков».

В сезоне 2024/25 Алексей Хобленко провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Вместе с «Черноморцем» Алексей в прошедшей кампании вылетел из Украинской Премьер-лиги.

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Алексей Хобленко Черноморец Одесса Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Дмитрий Вус Источник
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