Воспитанник Динамо тремя словами раскритиковал УПЛ

Украинский нападающий одесского «Черноморца» Алексей Хобленко, который является воспитанником киевского «Динамо», тремя словами описал Украинскую Премьер-лигу:

«Переоцененный уровень игроков».

В сезоне 2024/25 Алексей Хобленко провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Вместе с «Черноморцем» Алексей в прошедшей кампании вылетел из Украинской Премьер-лиги.