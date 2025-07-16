Украина. Премьер лига16 июля 2025, 11:16 |
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Воспитанник Динамо тремя словами раскритиковал УПЛ
Алексей Хобленко считает, что уровень игроков в Премьер-лиге Украины переоценен
16 июля 2025, 11:16 |
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Украинский нападающий одесского «Черноморца» Алексей Хобленко, который является воспитанником киевского «Динамо», тремя словами описал Украинскую Премьер-лигу:
«Переоцененный уровень игроков».
В сезоне 2024/25 Алексей Хобленко провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Вместе с «Черноморцем» Алексей в прошедшей кампании вылетел из Украинской Премьер-лиги.
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