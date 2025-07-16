Стало известно, где сборная Украины сыграет против Исландии и Азербайджана
Гостевые матчи отбора ЧМ-2026 состоятся 9 сентября и 10 октября
5 сентября сборная Украины сыграет первый матч в группе D квалификации чемпионата мира, который состоится в 2026 году. Соперником «сине–желтых» станет команда Франции.
Накануне стало известно, где подопечные Сергея Реброва проведут поединки второго и третьего тура в своем квартете. Свой первый гостевой поединок отборочного турнира против Азербайджана, который состоится 9 сентября, Украина проведет в Баку на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова.
Об этом сообщает сайт УЕФА. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
Матч третьего тура и, одновременно второй гостевой поединок «сине–желтые» сыграют против Исландии 10 октября. Команды встретятся в Рейкьявике на стадионе «Лейгардальсведлюр» в 21:45.
Календарь матчей группы D
1 тур. 05.09.2025
- Украина – Франция 21:45
- Исландия – Азербайджан 21:45
2 тур. 09.09.2025
- Азербайджан – Украина 19:00
- Франция – Исландия 21:45
3 тур. 10.10.2025
- Исландия – Украина 21:45
- Франция – Азербайджан 21:45
4 тур. 13.10.2025
- Украина – Азербайджан 21:45
- Исландия – Франция 21:45
5 тур. 13.11.2025
- Азербайджан – Исландия 19:00
- Франция – Украина 21:45
6 тур. 16.11.2025
- Украина – Исландия 19:00
- Азербайджан – Франция 19:00
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