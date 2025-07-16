Стало известно, где сборная Украины сыграет против Исландии и Азербайджана

5 сентября сборная Украины сыграет первый матч в группе D квалификации чемпионата мира, который состоится в 2026 году. Соперником «сине–желтых» станет команда Франции.

Накануне стало известно, где подопечные Сергея Реброва проведут поединки второго и третьего тура в своем квартете. Свой первый гостевой поединок отборочного турнира против Азербайджана, который состоится 9 сентября, Украина проведет в Баку на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова.

Об этом сообщает сайт УЕФА. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Матч третьего тура и, одновременно второй гостевой поединок «сине–желтые» сыграют против Исландии 10 октября. Команды встретятся в Рейкьявике на стадионе «Лейгардальсведлюр» в 21:45.

Календарь матчей группы D

1 тур. 05.09.2025

Украина – Франция 21:45

Исландия – Азербайджан 21:45

2 тур. 09.09.2025

Азербайджан – Украина 19:00

Франция – Исландия 21:45

3 тур. 10.10.2025

Исландия – Украина 21:45

Франция – Азербайджан 21:45

4 тур. 13.10.2025

Украина – Азербайджан 21:45

Исландия – Франция 21:45

5 тур. 13.11.2025

Азербайджан – Исландия 19:00

Франция – Украина 21:45

6 тур. 16.11.2025