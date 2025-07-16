Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, где сборная Украины сыграет против Исландии и Азербайджана
Чемпионат мира
16 июля 2025, 07:09 |
461
0

Стало известно, где сборная Украины сыграет против Исландии и Азербайджана

Гостевые матчи отбора ЧМ-2026 состоятся 9 сентября и 10 октября

16 июля 2025, 07:09 |
461
0
Стало известно, где сборная Украины сыграет против Исландии и Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine.

5 сентября сборная Украины сыграет первый матч в группе D квалификации чемпионата мира, который состоится в 2026 году. Соперником «сине–желтых» станет команда Франции.

Накануне стало известно, где подопечные Сергея Реброва проведут поединки второго и третьего тура в своем квартете. Свой первый гостевой поединок отборочного турнира против Азербайджана, который состоится 9 сентября, Украина проведет в Баку на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова.

Об этом сообщает сайт УЕФА. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Матч третьего тура и, одновременно второй гостевой поединок «сине–желтые» сыграют против Исландии 10 октября. Команды встретятся в Рейкьявике на стадионе «Лейгардальсведлюр» в 21:45.

Календарь матчей группы D

1 тур. 05.09.2025

  • Украина – Франция 21:45
  • Исландия – Азербайджан 21:45

2 тур. 09.09.2025

  • Азербайджан – Украина 19:00
  • Франция – Исландия 21:45

3 тур. 10.10.2025

  • Исландия – Украина 21:45
  • Франция – Азербайджан 21:45

4 тур. 13.10.2025

  • Украина – Азербайджан 21:45
  • Исландия – Франция 21:45

5 тур. 13.11.2025

  • Азербайджан – Исландия 19:00
  • Франция – Украина 21:45

6 тур. 16.11.2025

  • Украина – Исландия 19:00
  • Азербайджан – Франция 19:00
По теме:
ФОТО. Зидан опубликовал простые снимки с отдыха и собрал сотни тысяч лайков
ВИДЕО. Ровно 7 лет назад сборная Франции во второй раз стала чемпионом мира
ВИДЕО. Ингулец показал полностью готовый новый стадион
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу сборная Исландии по футболу сборная Азербайджана по футболу Украина - Франция Азербайджан - Украина Исландия - Украина стадионы расписание
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
Футбол | 15 июля 2025, 08:52 7
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование
Игрок подтвердил. Известный украинский клуб прекратит существование

Павел Захидный заявил, что «Минай» прекратит свое существование

ФОТО. Бывшая Артема Милевского покоряет Австрию своей задницей
Футбол | 16 июля 2025, 03:29 1
ФОТО. Бывшая Артема Милевского покоряет Австрию своей задницей
ФОТО. Бывшая Артема Милевского покоряет Австрию своей задницей

Валерия Крук умеет завоевать внимание

У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Футбол | 15.07.2025, 08:19
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Результаты Q1 Лиги чемпионов. Определены пары Q2: Динамо полетит на Мальту
Футбол | 16.07.2025, 06:23
Результаты Q1 Лиги чемпионов. Определены пары Q2: Динамо полетит на Мальту
Результаты Q1 Лиги чемпионов. Определены пары Q2: Динамо полетит на Мальту
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
Футбол | 15.07.2025, 15:49
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
14.07.2025, 14:13 2
Футбол
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 14
Футбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 75
Футбол
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
УСИК: «Знаете, из-за чего Дюбуа толкнул меня на битве взглядов?»
14.07.2025, 06:54
Бокс
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
14.07.2025, 18:59 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем