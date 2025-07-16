Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
16 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В 1/16 финала украинка сыграет против Юле Нимайер (Германия, WTA 184). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Александрова – Веддер. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Юле.
Победительница противостояния во втором раунде поборется против француженки Диан Парри.
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