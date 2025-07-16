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  4. Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 июля 2025, 05:56 |
16
0

Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

16 июля 2025, 05:56 |
16
0
Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

16 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В 1/16 финала украинка сыграет против Юле Нимайер (Германия, WTA 184). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Александрова – Веддер. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Юле.

Победительница противостояния во втором раунде поборется против француженки Диан Парри.

📺 Видеотрансляция

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Даяна Ястремская Юле Нимайер смотреть онлайн WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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