Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В 1/16 финала украинка сыграет против Юле Нимайер (Германия, WTA 184). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Александрова – Веддер. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Юле.

Победительница противостояния во втором раунде поборется против француженки Диан Парри.

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