СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля

В среду, 16 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:00 Осиек – Динамо Киев

2.85 – 3.54 – 2.15

19:00 Ауда – Ларн

1.79 – 3.74 – 4.65

21:45 Линфилд – Шелбурн

2.72 – 3.40 – 2.63

22:00 Норвегия (Ж) – Италия (Ж)

3.17 – 3.23 – 2.47

ТЕННИС

13:30 Юле Нимайер – Даяна Ястремская

3.24 – 1.35

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.