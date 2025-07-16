СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В среду, 16 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:00 Осиек – Динамо Киев
19:00 Ауда – Ларн
21:45 Линфилд – Шелбурн
22:00 Норвегия (Ж) – Италия (Ж)
ТЕННИС
13:30 Юле Нимайер – Даяна Ястремская
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