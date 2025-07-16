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16 июля 2025, 05:50 |
7
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

16 июля 2025, 05:50 |
7
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
ФК Динамо Киев

В среду, 16 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:00 Осиек – Динамо Киев

Ggbet 2.85 – 3.54 – 2.15

19:00 Ауда – Ларн

Ggbet 1.79 – 3.74 – 4.65

21:45 Линфилд – Шелбурн

Ggbet 2.72 – 3.40 – 2.63

22:00 Норвегия (Ж) – Италия (Ж)

Ggbet 3.17 – 3.23 – 2.47

ТЕННИС

13:30 Юле Нимайер – Даяна Ястремская

Ggbet 3.24 – 1.35

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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