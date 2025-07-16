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Португалия
16 июля 2025, 05:37 |
5
0

Спортинг – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 16 июля и начнется в 21:30 по Киеву

16 июля 2025, 05:37 |
5
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Спортинг – Селтик. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

16 июля на Эштадиу Алгарве пройдет товарищеский матч, в котором Спортинг Лиссабон встретится с Селтиком. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Спортинг Лиссабон

Команда по ходу прошлого сезона столкнулась с, пожалуй, тяжелейшим испытанием. Она потеряла успешного тренера, Рубена Аморима, причем, во-первых, довольно внезапно, во-вторых, в самый разгар сезона. Не с первого раза нашли ему замену, но все же тут история получила оптимистичную развязку: Руй Боржеш в итоге сумел и в Примейре титул защитить, еще и кубок выиграл. Особенно приятно то, что в обоих случаях получалось обыграть главного врага - соседнюю Бенфику.

Во многом успехи зиждились на невероятной результативности Дьекереша. Тот выкладывался, забивая - но руководство клуба решило не выполнять свои гарантии продать голеадора по достаточно скромной, как для его статистики, цене. В итоге Виктор, бастуя и требуя трансфера, просто не приехал на сборы.

Селтик

Клуб одновременно и очень похож, и совсем сейчас не похож, на своего следующего противника. Это тоже исторический гранд с кучей разнообразных трофеев. Который, как и португальцы, силен не только в разрезе древних достижений, но и прямо сейчас.

Что разное, это уровень конкуренции - ее в Глазго просто не испытывают, в том числе и от своего амбициозного соседа, Ренджерса. В прошлом сезоне еще и в Лиге чемпионов шотландцы смотрелись достойно, сумев выйти из группы, а потом заставив понервничать в плей-офф Баварию. Сейчас Брендан Роджерс получил в свою обойму еще и опытного, но не нужного Арсеналу Тирни. С другой стороны, не удержались от искушения заработать 20 миллионов и отпустили в Италию Кюна.

Статистика личных встреч

В 1983-м и 1993-м клубы обменивались победами на своих полях. После этого был только товарищеский поединок 2010-го года, когда после 1:1 в основное время по пенальти выиграли шотландцы.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют португальцам, но они только начинают сбор, а шотландцы уже провели несколько матчей. Ждем, что в итоге все выльется в обе забьют(коэффициент - 1,9).

Прогноз Sport.ua
Спортинг
16.07.2025 -
21:30
Селтик
Обе забьют 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Спортинг Лиссабон Селтик товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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