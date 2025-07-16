16 июля на Франц Фекете пройдет товарищеский матч, в котором Вольфсбергер встретится с Бешикташем. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Вольфсбергер

Команда была создана еще в начале 30-х годов прошлого века. Но, по большому счету, стала более-менее известна только в последние годы, когда стала весомой силой в австрийском футболе и даже дважды сыграв на уровне группового этапа Лиги Европы.

Свой стабильно неплохой уровень подтвердили футболисты и прошлой весной. Что после основного раунда, что по итогам борьбы в чемпионской гонке, они держались четко на четвертом месте. Этого хватило, чтобы снова получить право стартовать в Лиге Европы. Под такое если и пытались усилиться, то без громких сделок, зато бесплатно подписали Дониса Авдияя, с его богатым опытом, в том числе и за национальную сборную Косово. С другой стороны, есть и те, что решил покинуть и клуб, и даже Австрию в целом. Оставшиеся с Карпатами выдали зрелищные 3:3.

Бешикташ

Клуб с его громадными амбициями был примерно на том же уровне, что и сейчас - с оговоркой, что тогда несмотря на скандальный разрыв контракта стали все же обладателем кубка. Летом приходил ван Бронкхорст, и даже начинал с победы в Суперкубке. Но в итоге был довольно быстро уволен, впрочем, Сульшер за пол года тоже не так и много чего добился: закончили на четвертой позиции.

Пока что Уле-Гуннар сохранил свой пост. А вот с Иммобили договорились о расторжении контракта - спустя год в Стамбуле ветеран-бомбардир возвращается в родную Италию. Навстречу ему следует Тэмми Абрахам, пока что в аренду. Также, в разных форматах, получилось подписать Юрасека, Жоау Мариу и Уодохаю.

Статистика личных встреч

Только недавно австрийцы вышли на более-менее высокий уровень. Не удивительно, что раньше они с турками не боролись.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что тут, скорее всего, победят турки. Но пока что летом обе команды играют зрелищно - ставим на то, что тут получится выдать тотал больше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,83).