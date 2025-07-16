16 июля пройдет товарищеский матч, в котором Аякс встретится с ПАОК. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Аякс

Команда известна просто любому, что интересуется футболом. Хотя последние успехи в еврокубках были достаточно давно, да и не смогли конвертироваться в трофеи там. Но при тен Хаге (и с эффективным менеджментом во главе с Овермарсом) получалось удерживать снова доминирование на национальном уровне. Но Эрика сманил МЮ, Маркуса со скандалом убрали, и все это принесло жуткий спад позапрошлого сезона.

Исправлять ситуацию позвали Фариоли. Казалось, что молодой итальянец сможет воспользоваться проблемами конкурентов, прежде всего, ПСВ. Но потом и сам лидер начал терять очки, и в итоге минимально, 78 против 79, уступили первое место врагам из Эйндховена. К чести Франческо, после этого он сам подал в отставку, и теперь с привычно активно меняющимся летом составом работает Хейтинга, пока больше известный как универсальный футболист, а не наставник.

ПАОК

Клуб во многом памятен своим владельцем и президентом, Иваном Саввиди. Безусловно успешным был 2023/2024, когда и в чемпионате страны получилось выиграть после пятилетней паузы, и в Лиге конференций снова дошли до четвертьфинала.

Но следующий розыгрыш получился куда скромнее. Долгое время чемпион и вовсе болтался на четвертой позиции. Но все же сумел подняться хотя бы потеснить АЕК и стать третьем. С другой стороны, минимально, 59 против 58 очков, отстали от Панатинаикоса. В итоге столичный конкурент отправится в квалификацию Лиги чемпионов, а представитель Салоники вскоре начнет борьбу за выход в основной раунд куда менее рейтинговой Лиги Европы.

Статистика личных встреч

Всего провели 6 официальных поединка и один товарищеский. Голландцы ни разу не проигрывали, но и победили всего в трех случаях.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что греки смогут навязать реальный спор своему статусному сопернику. Ставим на то, что голландцы обыграют соперника из Салоник (коэффициент - 1,727).