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WTA
16 июля 2025, 05:10 |
89
0

Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Гамбурге

Поединок 1/16 финала состоится 16 июля и начнется в 13:30 по Киеву

16 июля 2025, 05:10 |
89
0
Даяна Ястремская – Юле Нимайер. Прогноз и анонс на матч WTA 250 в Гамбурге
Коллаж Sport.ua

16 июля, свою встречу в первом круге грунтового турнира в Гамбурге проведут Даяна Ястремская (WTA 39) и Юле Нимайер (WTA 184).

Матч начнется в 13:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка проводит этот сезон в своем стиле, особой стабильности нет, хотя местами она выстреливает, показывая теннис солидного уровня. Ястремская в этом сезоне дважды играла в финалах, в Линце и Ноттингеме, но проигрывала битвы за титул.

Если вспомнить последний Уимблдон, уже в первом круге пришлось сыграть против самой Коко Гауфф, Даяна сумела обыграть звездную американку в двух сетах – 7:6, 6:1. Во втором круге с большим трудом прошла «нейтралку» Захарову в трех сетах. А уже в третьем матче было поражение от не самой грозной испанки Джессики Бузас Манейро – 1:6, 6:2, 3:6.

На этом турнире Ястремская вторая сеяная, поэтому должна бороться за титул. Украинка умеет прибавлять по ходу турнира, первые матчи могут быть сложными.

Юле Нимайер

Сложно выделить положительные моменты для немки в этом сезоне, все выглядит плохо, ведь в рейтинге спортсменка потеряла почти 100 позиций, она сейчас в конце второй сотни.

Если посмотреть на статистику, только раз в этом сезоне Нимайер выиграла два матча подряд, это было в квалификации Индиан Уэллс. На последнем Уимблдоне спортсменка ничем не запомнилась, ведь не смогла пробиться в основную сетку.

Немка провела на грунте в текущем сезоне 11 матчей, сумев одержать всего четыре победы. Даже находясь в такой форме, теннисистка может выдать сильный матч, хотя сильного выступления от нее точно не ждут.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, встреча состоялась года назад, в первом круге US Open. Упомянутая битва выдалась напряженной, ведь длилась 3 часа и 10 минут, в итоге победа досталась Нимайер – 6:4, 6:7, 6:4.

Прогноз

Букмекеры справедливо считают украинку фаворитом пары, пусть у Нимайер и есть преимущество в очных противостояниях. Ястремская должна побеждать, но непонятно, с каким настроем она выйдет на этот матч.

Победителя этой пары уже во втором круге ожидает француженка Диан Парри. В идеале, здесь надо ставить в лайве, а предварительно, я бы поставил на тотал больше 19,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.67.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
16.07.2025 -
13:30
Юле Нимайер
Тотал геймов больше 19.5 1.67 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даяна Ястремская Юле Нимайер прогнозы прогнозы на теннис WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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