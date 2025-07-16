Другие новости16 июля 2025, 05:05 | Обновлено 16 июля 2025, 07:10
498
0
ВИДЕО. Неймар поиздевался над сыном на футбольном поле
Неймар весело провел время с сыном
16 июля 2025, 05:05 | Обновлено 16 июля 2025, 07:10
498
0
Официальный Instagram «Сантоса» опубликовал видео, на котором Неймар состязается со своим сыном Дави Лукка.
33-летний нападающий остался после тренировки и поиграл вместе со старшим сыном, которому уже 13.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На видео экс-футболист «Барселоны» и ПСЖ по-настоящему куражится и прокидывает между Дави.
В то же время Дави Лукка также показал скиллы, которые позволили ему обыграть звездного отца.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 16 июля 2025, 04:54 1
Лоевский – о бое на Уэмбли
Бокс | 15 июля 2025, 08:07 1
Сергей Деревянченко пояснил невыразительный финиш карьеры Василия Ломаченко
Футбол | 15.07.2025, 08:19
Футбол | 16.07.2025, 07:01
Футбол | 15.07.2025, 15:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.07.2025, 23:36
14.07.2025, 01:34 3
15.07.2025, 17:27
14.07.2025, 00:15 75
14.07.2025, 06:31 3
14.07.2025, 13:40 14
14.07.2025, 19:07 3
15.07.2025, 07:36 2