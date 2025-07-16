ВИДЕО. Неймар поиздевался над сыном на футбольном поле

Официальный Instagram «Сантоса» опубликовал видео, на котором Неймар состязается со своим сыном Дави Лукка.

33-летний нападающий остался после тренировки и поиграл вместе со старшим сыном, которому уже 13.

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На видео экс-футболист «Барселоны» и ПСЖ по-настоящему куражится и прокидывает между Дави.

В то же время Дави Лукка также показал скиллы, которые позволили ему обыграть звездного отца.