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16 июля 2025, 05:05 | Обновлено 16 июля 2025, 07:10
498
0

ВИДЕО. Неймар поиздевался над сыном на футбольном поле

Неймар весело провел время с сыном

16 июля 2025, 05:05 | Обновлено 16 июля 2025, 07:10
498
0
ВИДЕО. Неймар поиздевался над сыном на футбольном поле
Instagram. Неймар и Дави Лукка

Официальный Instagram «Сантоса» опубликовал видео, на котором Неймар состязается со своим сыном Дави Лукка.

33-летний нападающий остался после тренировки и поиграл вместе со старшим сыном, которому уже 13.

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На видео экс-футболист «Барселоны» и ПСЖ по-настоящему куражится и прокидывает между Дави.

В то же время Дави Лукка также показал скиллы, которые позволили ему обыграть звездного отца.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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