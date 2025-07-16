Другие новости16 июля 2025, 04:52 |
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ФОТО. Футболист сборной Португалии женился на секс-бомбе. Она – 10/10
Жозе Са – большой счастливчик
16 июля 2025, 04:52 |
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Вратарь сборной Португалии и «Вулверхэмптона» Жозе Са сыграл свадьбу с актрисой и моделью Ракель Якоб.
Торжество состоялось 27 июня — в день, когда невесте исполнилось 35 лет.
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Церемония прошла в замке Дона Чика в Браге. Ракель опубликовала праздничные кадры и призналась: «Прекрасный день для любви и жизни».
Гостей удивило появление певца Нининьо Ваз Майи, недавно упоминавшегося в деле о наркотиках. Он выступил на сцене, а Жозе Са спел с ним дуэтом.
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