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16 июля 2025, 04:52 |
645
0

ФОТО. Футболист сборной Португалии женился на секс-бомбе. Она – 10/10

Жозе Са – большой счастливчик

16 июля 2025, 04:52 |
645
0
ФОТО. Футболист сборной Португалии женился на секс-бомбе. Она – 10/10
Instagram. Ракель Якоб

Вратарь сборной Португалии и «Вулверхэмптона» Жозе Са сыграл свадьбу с актрисой и моделью Ракель Якоб.

Торжество состоялось 27 июня — в день, когда невесте исполнилось 35 лет.

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Церемония прошла в замке Дона Чика в Браге. Ракель опубликовала праздничные кадры и призналась: «Прекрасный день для любви и жизни».

Гостей удивило появление певца Нининьо Ваз Майи, недавно упоминавшегося в деле о наркотиках. Он выступил на сцене, а Жозе Са спел с ним дуэтом.

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фото lifestyle свадьба сборная Португалии по футболу Вулверхэмптон
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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