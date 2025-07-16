ФОТО. Бывшая Артема Милевского покоряет Австрию своей задницей

Валерия Крук, известная как телеведущая Кульбаба, вновь оказалась в центре внимания благодаря откровенной фотосессии в Вене.

Бывшая ведущая М1 и девушка экс-футболиста Александра Яковенко позировала в бикини на крыше на фоне заката.

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На Instagram Крук подписано более 250 тысяч человек.

Яковенко играл за киевское «Динамо» и в Европе, а сейчас работает футбольным агентом. Вместе пара появляется редко, но Валерия публикует романтические фото с ним, скрывая его лицо.

Также Кульбаба известна тем, что в прошлом встречалась с Артемом Милевским.