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16 июля 2025, 03:29 |
283
1

ФОТО. Бывшая Артема Милевского покоряет Австрию своей задницей

Валерия Крук умеет завоевать внимание

16 июля 2025, 03:29 |
283
1
ФОТО. Бывшая Артема Милевского покоряет Австрию своей задницей
Instagram. Валерия Крук и Артем Милевский

Валерия Крук, известная как телеведущая Кульбаба, вновь оказалась в центре внимания благодаря откровенной фотосессии в Вене.

Бывшая ведущая М1 и девушка экс-футболиста Александра Яковенко позировала в бикини на крыше на фоне заката.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На Instagram Крук подписано более 250 тысяч человек.

Яковенко играл за киевское «Динамо» и в Европе, а сейчас работает футбольным агентом. Вместе пара появляется редко, но Валерия публикует романтические фото с ним, скрывая его лицо.

Также Кульбаба известна тем, что в прошлом встречалась с Артемом Милевским.

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фото lifestyle девушки Валерия Крук Артем Милевский Александр Яковенко Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
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