ВИДЕО. Звезда Реала сыграл в волейбол ногами с местными жителями. Вау

Футболист «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем отметился активностью в Instagram.

22-летний полузащитник на своей странице в Instagram опубликовал рекламное видео туристического содержания:

«Ноги против Рук #DubaiForReal #VisitDubai», – гласит подпись Джуда под видео, где он играет с местными жителями в волейбол, используя ноги.

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Эта активность связана со спонсорской коллаборацией «Реала» и авиакомпании Emirates.