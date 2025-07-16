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16 июля 2025, 03:13 |
87
0

ВИДЕО. Звезда Реала сыграл в волейбол ногами с местными жителями. Вау

Джуд Беллингем – одна из главных звезд Реала

16 июля 2025, 03:13 |
87
0
ВИДЕО. Звезда Реала сыграл в волейбол ногами с местными жителями. Вау
Instagram. Джуд Беллингем

Футболист «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем отметился активностью в Instagram.

22-летний полузащитник на своей странице в Instagram опубликовал рекламное видео туристического содержания:

«Ноги против Рук #DubaiForReal #VisitDubai», – гласит подпись Джуда под видео, где он играет с местными жителями в волейбол, используя ноги.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эта активность связана со спонсорской коллаборацией «Реала» и авиакомпании Emirates.

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видео Джуд Беллингем lifestyle Реал Мадрид
Максим Лапченко Источник: Instagram
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