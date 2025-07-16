ФОТО. Довбик провел первую тренировку в Роме под руководством Гасперини

Римская Рома начала подготовку к новому сезону 2025/26 под руководством нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

67-летний наставник вызвал на предсезонные сборы 29 футболистов.

Среди них – украинский нападающий Артем Довбик, который уже провел первую тренировку вместе с командой и активно включился в работу.

Похоже, что Довбик останется в Роме, несмотря на смену тренерского штаба.

Фотогалерея. Тренировка Ромы