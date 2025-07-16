Италия16 июля 2025, 06:17 | Обновлено 16 июля 2025, 06:41
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ФОТО. Довбик провел первую тренировку в Роме под руководством Гасперини
Опытный наставник вызвал на предсезонные сборы 29 футболистов
16 июля 2025, 06:17 | Обновлено 16 июля 2025, 06:41
208
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Римская Рома начала подготовку к новому сезону 2025/26 под руководством нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини.
67-летний наставник вызвал на предсезонные сборы 29 футболистов.
Среди них – украинский нападающий Артем Довбик, который уже провел первую тренировку вместе с командой и активно включился в работу.
Похоже, что Довбик останется в Роме, несмотря на смену тренерского штаба.
Фотогалерея. Тренировка Ромы
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