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  4. ФОТО. Довбик провел первую тренировку в Роме под руководством Гасперини
Италия
16 июля 2025, 06:17 | Обновлено 16 июля 2025, 06:41
208
0

ФОТО. Довбик провел первую тренировку в Роме под руководством Гасперини

Опытный наставник вызвал на предсезонные сборы 29 футболистов

16 июля 2025, 06:17 | Обновлено 16 июля 2025, 06:41
208
0
ФОТО. Довбик провел первую тренировку в Роме под руководством Гасперини
ФК Рома. Артем Довбик

Римская Рома начала подготовку к новому сезону 2025/26 под руководством нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

67-летний наставник вызвал на предсезонные сборы 29 футболистов.

Среди них – украинский нападающий Артем Довбик, который уже провел первую тренировку вместе с командой и активно включился в работу.

Похоже, что Довбик останется в Роме, несмотря на смену тренерского штаба.

Фотогалерея. Тренировка Ромы

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Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу фото тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Рома
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