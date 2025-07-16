«Было б интересно» Экс-игрок ПСЖ расстроился из-за срыва перехода Забарного
Грегори Пейсли хотел бы увидеть украинца на клубном ЧМ
Экс-игрок «ПСЖ» Грегори Пейсли выразил разочарование тем, что его бывший клуб все еще не закрыл трансфер украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного.
«Жаль, что «ПСЖ» не подписал Забарного до начала клубного чемпионата мира. Было бы интересно посмотреть на него на турнире», — сказал бывший футболист в эфире программы After Foot.
Пейсли является воспитанником «ПСЖ». За парижский клуб он выступал с 1997 по 2001 год. За этот период он успел сыграть 23 матча в составе команды.
Сообщалось, что для трансфера Забарного в «ПСЖ» появилось новое препятствие.
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