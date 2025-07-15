29-летний центральный нападающий сборной Англии и клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, Айвен Тоуни, приехал в Лондон во время летнего отпуска.

В один из дней отдыха нападающий оставил собственную машину на улице города и отправился по делам.

Как только Тоуни вернулся, то заметил, что преступники пытались взломать его машину.

Неизвестные разбили стекло машины, пытаясь пробраться внутрь. Пока неизвестно, смогли ли преступники что-то украсть из машины футболиста.

«Вот почему я ненавижу Лондон», – написал Айвен в социальной сети.

В течение сезона 2024/25 Тоуни отыграл 44 матча, в которых забил 30 мячей и отдал шесть ассистов.

ФОТО. «Ненавижу Лондон». Форвард сборной Англии остался без стекла авто