ФОТО. «Ненавижу Лондон». Форвард сборной Англии остался без стекла авто
Преступники повредили имущество Айвена Тоуни
29-летний центральный нападающий сборной Англии и клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, Айвен Тоуни, приехал в Лондон во время летнего отпуска.
В один из дней отдыха нападающий оставил собственную машину на улице города и отправился по делам.
Как только Тоуни вернулся, то заметил, что преступники пытались взломать его машину.
Неизвестные разбили стекло машины, пытаясь пробраться внутрь. Пока неизвестно, смогли ли преступники что-то украсть из машины футболиста.
«Вот почему я ненавижу Лондон», – написал Айвен в социальной сети.
В течение сезона 2024/25 Тоуни отыграл 44 матча, в которых забил 30 мячей и отдал шесть ассистов.
ФОТО. «Ненавижу Лондон». Форвард сборной Англии остался без стекла авто
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