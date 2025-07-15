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  4. ФОТО. «Ненавижу Лондон». Форвард сборной Англии остался без стекла авто
Англия
15 июля 2025, 23:16 | Обновлено 15 июля 2025, 23:20
589
0

ФОТО. «Ненавижу Лондон». Форвард сборной Англии остался без стекла авто

Преступники повредили имущество Айвена Тоуни

15 июля 2025, 23:16 | Обновлено 15 июля 2025, 23:20
589
0
ФОТО. «Ненавижу Лондон». Форвард сборной Англии остался без стекла авто
Getty Images/Global Images Ukraine. Айвен Тоуни

29-летний центральный нападающий сборной Англии и клуба «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии, Айвен Тоуни, приехал в Лондон во время летнего отпуска.

В один из дней отдыха нападающий оставил собственную машину на улице города и отправился по делам.

Как только Тоуни вернулся, то заметил, что преступники пытались взломать его машину.

Неизвестные разбили стекло машины, пытаясь пробраться внутрь. Пока неизвестно, смогли ли преступники что-то украсть из машины футболиста.

«Вот почему я ненавижу Лондон», – написал Айвен в социальной сети.

В течение сезона 2024/25 Тоуни отыграл 44 матча, в которых забил 30 мячей и отдал шесть ассистов.

ФОТО. «Ненавижу Лондон». Форвард сборной Англии остался без стекла авто

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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