Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус готов предать Реал. Пересу сообщили коварный план бразильца
Испания
16 июля 2025, 21:07 |
459
0

Винисиус готов предать Реал. Пересу сообщили коварный план бразильца

Бразилец пойдет свободным агентом, если его условия не будут выполнены

16 июля 2025, 21:07 |
459
0
Винисиус готов предать Реал. Пересу сообщили коварный план бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не может договориться о продлении контракта с королевским клубом, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, 25-летний футболист готов «предать» «сливочных» и покинуть клуб на правах свободного агента. Если руководство клуба не выполнит его требования по новому соглашению, то он будет отклонять все трансферные предложения, пока в 2027 году не сможет покинуть клуб бесплатно, оставив «Реал» ни с чем.

Отмечается, что об этом плане уже известно президенту мадридского гранда Флорентино Пересу.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с «Реалом» из-за Килиана Мбаппе.

По теме:
Ливерпуль включился в борьбу за форварда. Его хотят Челси и Ньюкасл
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил еще один дорогой трансфер. Подписали хавбека
Снова потратят безумные деньги. Челси купит защитника Аякса
Винисиус Жуниор Флорентино Перес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Футбол | 16 июля 2025, 08:46 0
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти

Испанец не рассчитывает на Джузеппе Беллистри

Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Бокс | 16 июля 2025, 11:18 1
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»
Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»

Украинский боксер ответил на вопросы журналистов накануне боя с Дюбуа

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
Футбол | 16.07.2025, 05:50
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 июля
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назвала новую десятку клуба после ухода Фати
Футбол | 16.07.2025, 20:45
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назвала новую десятку клуба после ухода Фати
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона назвала новую десятку клуба после ухода Фати
Лига наций. Украина добыла валидольную победу над аутсайдером
Волейбол | 16.07.2025, 16:26
Лига наций. Украина добыла валидольную победу над аутсайдером
Лига наций. Украина добыла валидольную победу над аутсайдером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
15.07.2025, 22:23 2
Другие виды
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
14.07.2025, 19:07 4
Бокс
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
ПСЖ хочет обновить трансферный рекорд после позора на КЧМ. Цель – не Ямаль
15.07.2025, 15:49 6
Футбол
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
Лунин получил предложение от Челси и МЮ. Он решил, за кого играть
16.07.2025, 07:42 31
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
Луис Энрике принял решение по Забарному после катастрофы на КЧМ-2025
16.07.2025, 06:30 1
Футбол
Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»
Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»
15.07.2025, 08:07 1
Бокс
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
14.07.2025, 23:36 1
Футбол
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»
16.07.2025, 09:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем