Винисиус готов предать Реал. Пересу сообщили коварный план бразильца

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не может договориться о продлении контракта с королевским клубом, сообщает испанское издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, 25-летний футболист готов «предать» «сливочных» и покинуть клуб на правах свободного агента. Если руководство клуба не выполнит его требования по новому соглашению, то он будет отклонять все трансферные предложения, пока в 2027 году не сможет покинуть клуб бесплатно, оставив «Реал» ни с чем.

Отмечается, что об этом плане уже известно президенту мадридского гранда Флорентино Пересу.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 58 матчей на клубном уровне, отличившись 22 забитыми мячами и 19 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор не хочет продлевать контракт с «Реалом» из-за Килиана Мбаппе.