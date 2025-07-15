Украинец подпишет контракт с клубом Лиги чемпионов. Известны детали

Украинский вратарь львовских «Карпат» Яков Кинарейкин перейдет в испанский «Вильярреал», сообщает Telegram-канал болельщиков «Карпат».

По информации источника, 21-летнему футболисту осталось только пройти медосмотр, после чего он подпишет с «желтой субмариной» контракт, который будет рассчитан на 5 сезонов.

Стоит отметить, что «Вильярреал» по итогам предыдущего сезона квалифицировался в основной этап Лиги чемпионов этого года.

Яков Кинарейкин в кампании 2024/25 провел 13 матчей за «Карпаты», пропустив 12 голов. В 5 поединках ему удалось сохранить ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 700 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» интересуется Андреем Луниным.