Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Овермарс – инициатор приглашения форварда Шахтера в Антверпен
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 22:16 |
296
0

Овермарс – инициатор приглашения форварда Шахтера в Антверпен

Но Арда Туран, по-видимому, против ухода Лассины Траоре

15 июля 2025, 22:16 |
296
0
Овермарс – инициатор приглашения форварда Шахтера в Антверпен
shakhtar.com. Лассина Траоре

Сегодня в нидерландских и бельгийских СМИ появилась информация о том, что «Антверпен» сделал стартовое предложение по центрфорварду «Шахтера» Лассине Траоре.

Сообщается, что инициатором приглашения 24-летнего буркинийца является легендарный Марк Овермарс, ныне занимающий пост технического директора «Антверпена», а ранее работавший в «Аяксе», где он и пересекался с Траоре.

Впрочем, у «Антверпена» может и не сложиться трансфер Траоре, так как главный тренер «Шахтера» Арда Туран, похоже, настроен против ухода африканского нападающего, чья работа на тренировочных сборах турецкого тренера полностью удовлетворила.

С другой стороны, против «Шахтера» может сыграть фактор истекающего через год контракта Траоре, по причине чего именно сейчас наступает одна из последних возможностей для донецкого клуба заработать на уходе Лассины, не потеряв его свободным агентом.

Напомним, летом 2021 года «Шахтер» заплатил за Траоре «Аяксу» 10 миллионов евро.

По теме:
Романо: ПСЖ собирается возобновить переговоры с Борнмутом по Забарному
Единственный обладатель ЗМ в Серии А. Основные цифры карьеры Луки Модрича
Шахтер получил предложение по легионеру. За него заплатили в 4 раза больше
Лассина Траоре Марк Овермарс Антверпен Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Voetbalzone
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Другие виды | 14 июля 2025, 22:17 0
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе
Прыжки в высоту. Табашник взяла золото и установила рекорд арены в Марселе

Украинская спортсменка показала результат 1.88 метра

Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Бокс | 15 июля 2025, 05:45 2
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2
Известен полный андеркард поединка Усик – Дюбуа 2

Будет всего пять боев

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа нашел замену ван Нистелрою
Футбол | 15.07.2025, 20:28
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа нашел замену ван Нистелрою
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа нашел замену ван Нистелрою
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Футбол | 15.07.2025, 08:19
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Невыразительные резервисты. Динамо не смогло забить Корвинулу
Футбол | 15.07.2025, 19:51
Невыразительные резервисты. Динамо не смогло забить Корвинулу
Невыразительные резервисты. Динамо не смогло забить Корвинулу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
Сборная Украины разгромила Англию и вышла на Евроволей 2026
13.07.2025, 21:45 4
Волейбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 75
Футбол
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
Самая высокая зарплата в клубе. Металлист 1925 подпишет экс-игрока Динамо
14.07.2025, 14:13 2
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34 2
Футбол
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
Это рекорд! Аль-Шейх засыпает Усика и Дюбуа невероятными гонорарами
14.07.2025, 06:18 2
Бокс
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
14.07.2025, 19:07 1
Бокс
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
14.07.2025, 06:31 3
Футбол
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
14.07.2025, 23:36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем