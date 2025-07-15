Овермарс – инициатор приглашения форварда Шахтера в Антверпен

Сегодня в нидерландских и бельгийских СМИ появилась информация о том, что «Антверпен» сделал стартовое предложение по центрфорварду «Шахтера» Лассине Траоре.

Сообщается, что инициатором приглашения 24-летнего буркинийца является легендарный Марк Овермарс, ныне занимающий пост технического директора «Антверпена», а ранее работавший в «Аяксе», где он и пересекался с Траоре.

Впрочем, у «Антверпена» может и не сложиться трансфер Траоре, так как главный тренер «Шахтера» Арда Туран, похоже, настроен против ухода африканского нападающего, чья работа на тренировочных сборах турецкого тренера полностью удовлетворила.

С другой стороны, против «Шахтера» может сыграть фактор истекающего через год контракта Траоре, по причине чего именно сейчас наступает одна из последних возможностей для донецкого клуба заработать на уходе Лассины, не потеряв его свободным агентом.

Напомним, летом 2021 года «Шахтер» заплатил за Траоре «Аяксу» 10 миллионов евро.