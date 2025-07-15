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Товарищеские матчи
15 июля 2025, 19:53 | Обновлено 15 июля 2025, 20:57
840
2

Жестко травмировал игрока. Тымчик получил красную карточку в товарняке

«Динамо» в меньшинстве играло чуть больше десяти минут

15 июля 2025, 19:53 | Обновлено 15 июля 2025, 20:57
840
2
Жестко травмировал игрока. Тымчик получил красную карточку в товарняке
ФК Динамо Киев. Александр Тымчик

15 июля киевское «Динамо» в товарищеском матче сыграло против румынского «Корвинула».

На 80-й минуте Александр Тымчик очень жестко сыграл против соперника, за что сразу получил красную карточку.

Правый защитник «Динамо» пошел в подкат, чем нанес болезненный удар оппоненту. Арбитр матча решил, что такие моменты не имеют места в товарищеских играх, и поэтому без колебаний показал украинцу красную карточку.

Динамо – Корвинул. Удаление Тымчика на 80-й минуте

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Александр Тымчик Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Корвинул удаление (красная карточка)
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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