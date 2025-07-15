Товарищеские матчи15 июля 2025, 19:53 | Обновлено 15 июля 2025, 20:57
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Жестко травмировал игрока. Тымчик получил красную карточку в товарняке
«Динамо» в меньшинстве играло чуть больше десяти минут
15 июля 2025, 19:53 | Обновлено 15 июля 2025, 20:57
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15 июля киевское «Динамо» в товарищеском матче сыграло против румынского «Корвинула».
На 80-й минуте Александр Тымчик очень жестко сыграл против соперника, за что сразу получил красную карточку.
Правый защитник «Динамо» пошел в подкат, чем нанес болезненный удар оппоненту. Арбитр матча решил, что такие моменты не имеют места в товарищеских играх, и поэтому без колебаний показал украинцу красную карточку.
Динамо – Корвинул. Удаление Тымчика на 80-й минуте
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