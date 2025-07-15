Жестко травмировал игрока. Тымчик получил красную карточку в товарняке

15 июля киевское «Динамо» в товарищеском матче сыграло против румынского «Корвинула».

На 80-й минуте Александр Тымчик очень жестко сыграл против соперника, за что сразу получил красную карточку.

Правый защитник «Динамо» пошел в подкат, чем нанес болезненный удар оппоненту. Арбитр матча решил, что такие моменты не имеют места в товарищеских играх, и поэтому без колебаний показал украинцу красную карточку.

Динамо – Корвинул. Удаление Тымчика на 80-й минуте