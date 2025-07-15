Новичок Ливерпуля: «Не просто так сюда пришел. Буду бороться с Алиссоном»
Мамардашвили надеется получить свой шанс
Вратарь Гиорги Мамардашвили перебрался в Ливерпуль, где рассчитывает навязать борьбу за статус первого номера лидеру команды Алиссону Беккеру.
«Переход в Ливерпуль – это не просто трансфер, а мечта, которая сбылась. Алиссон? Не могу дождаться начала работы с ним. Думаю, мне есть, чему поучиться у него. Конечно, конкуренция с ним – вызов для меня, но я готов бороться за статус первого номера».
«Я не просто так перешел в Ливерпуль», – сказал Мамардашвили.
Грузинский кипер был одним из лучших игроков Валенсии в последние два сезона. В прошлом чемпионате провел 34 матча.
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