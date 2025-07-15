Форвард Реала удивил заявлением: «Я думаю, что мне следует уйти»

Уругвайский форвард Альваро Родригес, контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу», заявил, что хочет пойти в очередную аренду, чтобы иметь больше игровой практики.

«Мне 21 год, я думаю, что должен уйти – не могу долго ждать. Продолжу свой путь в надежде вернуться. Моя мечта – играть за Реал, и я за нее буду бороться, но для этого сначала должен уйти», – заявил Родригес.

В прошлом сезоне Родригес выступал за Хетафе на правах аренды. 21-летний уругваец провел 22 матча, в которых отличился двумя забитыми мячами в испанской Ла Лиге.

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