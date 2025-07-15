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  4. Форвард Реала удивил заявлением: «Я думаю, что мне следует уйти»
Испания
15 июля 2025, 18:57 |
892
2

Форвард Реала удивил заявлением: «Я думаю, что мне следует уйти»

Альваро Родригес хочет получать больше игровой практики

15 июля 2025, 18:57 |
892
2
Форвард Реала удивил заявлением: «Я думаю, что мне следует уйти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Родригес

Уругвайский форвард Альваро Родригес, контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу», заявил, что хочет пойти в очередную аренду, чтобы иметь больше игровой практики.

«Мне 21 год, я думаю, что должен уйти – не могу долго ждать. Продолжу свой путь в надежде вернуться. Моя мечта – играть за Реал, и я за нее буду бороться, но для этого сначала должен уйти», – заявил Родригес.

В прошлом сезоне Родригес выступал за Хетафе на правах аренды. 21-летний уругваец провел 22 матча, в которых отличился двумя забитыми мячами в испанской Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что Реал уже нашел замену Лунину, на которого нацелился Вильярреал

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Альваро Родригес Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
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Burevestnik
замітка про гравця Реалу,
але дивно одне: ні слова про Луніна...
Якесь неподобство і недопрацювання сайту!!!
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+2
Перець
Скажи про це Луніну 
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+1
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