Форвард Реала удивил заявлением: «Я думаю, что мне следует уйти»
Альваро Родригес хочет получать больше игровой практики
Уругвайский форвард Альваро Родригес, контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу», заявил, что хочет пойти в очередную аренду, чтобы иметь больше игровой практики.
«Мне 21 год, я думаю, что должен уйти – не могу долго ждать. Продолжу свой путь в надежде вернуться. Моя мечта – играть за Реал, и я за нее буду бороться, но для этого сначала должен уйти», – заявил Родригес.
В прошлом сезоне Родригес выступал за Хетафе на правах аренды. 21-летний уругваец провел 22 матча, в которых отличился двумя забитыми мячами в испанской Ла Лиге.
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