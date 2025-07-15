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  4. Критиковал власти. Экс-форвард Динамо отказался лететь на матч еврокубка
Лига Европы
15 июля 2025, 20:52 |
2891
0

Критиковал власти. Экс-форвард Динамо отказался лететь на матч еврокубка

Легия сыграет матч без Шкурина

15 июля 2025, 20:52 |
2891
0
Критиковал власти. Экс-форвард Динамо отказался лететь на матч еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Шкурин

По информации польских СМИ, белорусский экс-форвард Динамо Киев Илья Шкурин не полетел в составе польской Легии на матч квалификации Лиги Европы против Актобе.

Сообщается, что Шкурин отказался ехать в Казахстан, так как боится, что местные власти могут его задержать или устроить другие проблемы по просьбе президента беларуси александра лукашенко.

Шкурин ранее критиковал действующий в беларуси режим и бессменного президента лукашенко.

Первый матч на своем поле Легия выиграла с результатом 1:0.

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Легия Варшава Илья Шкурин Актобе Лига Европы российско-украинская война
Иван Зинченко Источник
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