Стал известен состав киевского Динамо на товарищеский матч с Корвинулом

15 июля в 18:00 по киевскому времени в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с румынским «Корвинулом».

«Динамо» проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда готовится ко второму квалификационному раунду Лиги чемпионов, в котором 24 и 31 июля сыграет с «Жальгирисом» (Литва) или «Хамрун Спартанс» (Мальта). В первом матче литовцы победили 2:0.

Главный тренер команды Александр Шовковский определился со стартовым составом на игру.

«Динамо»: Моргун, Вивчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Волошин, Торрес, Тымчик, Яцик, Буяльский, Захарченко