Стал известен состав киевского Динамо на товарищеский матч с Корвинулом
Матч начнется 15 июля в 18:00 по киевскому времени
15 июля в 18:00 по киевскому времени в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с румынским «Корвинулом».
«Динамо» проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Киевская команда готовится ко второму квалификационному раунду Лиги чемпионов, в котором 24 и 31 июля сыграет с «Жальгирисом» (Литва) или «Хамрун Спартанс» (Мальта). В первом матче литовцы победили 2:0.
Главный тренер команды Александр Шовковский определился со стартовым составом на игру.
«Динамо»: Моргун, Вивчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Волошин, Торрес, Тымчик, Яцик, Буяльский, Захарченко
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