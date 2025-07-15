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Товарищеские матчи
15 июля 2025, 17:22 | Обновлено 15 июля 2025, 17:25
651
0

Стал известен состав киевского Динамо на товарищеский матч с Корвинулом

Матч начнется 15 июля в 18:00 по киевскому времени

15 июля 2025, 17:22 | Обновлено 15 июля 2025, 17:25
651
0
Стал известен состав киевского Динамо на товарищеский матч с Корвинулом
ФК Динамо Киев

15 июля в 18:00 по киевскому времени в рамках подготовки к новому сезону киевское «Динамо» проведет товарищеский матч с румынским «Корвинулом».

«Динамо» проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда готовится ко второму квалификационному раунду Лиги чемпионов, в котором 24 и 31 июля сыграет с «Жальгирисом» (Литва) или «Хамрун Спартанс» (Мальта). В первом матче литовцы победили 2:0.

Главный тренер команды Александр Шовковский определился со стартовым составом на игру.

«Динамо»: Моргун, Вивчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Волошин, Торрес, Тымчик, Яцик, Буяльский, Захарченко

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Источник: клуб Первой лиги может подписать сына известного вратаря
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Динамо Киев Корвинул товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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