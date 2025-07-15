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Испания
15 июля 2025, 20:26 | Обновлено 15 июля 2025, 20:47
649
0

Реал закончил с новичками на лето. Осталась одна задача

Клуб хочет разгрузить состав

15 июля 2025, 20:26 | Обновлено 15 июля 2025, 20:47
649
0
Реал закончил с новичками на лето. Осталась одна задача
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации испанских СМИ, Реал подписанием защитника Альваро Каррераса завершил работу над усилением и теперь хотел бы немного разгрузить состава.

Главным игроком на выход является вингер Родриго. Мадридский клуб надеется, что Арсенал настроен серьезно и будет готов отдать 90 миллионов евро.

Бразилец не входит в планы наставника Хаби Алонсо.

Нынешним летом мадридцы сосредоточились на усилении обороны: кроме Каррераса были подписаны Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд. Плюс Реал оформил переход перспективного хавбека Франко Мастантуоно.

Продажу Родриго должны дополнить аренды молодых игроков академии, которым не найдется места в составе.

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Иван Зинченко Источник: AS
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