Реал закончил с новичками на лето. Осталась одна задача

По информации испанских СМИ, Реал подписанием защитника Альваро Каррераса завершил работу над усилением и теперь хотел бы немного разгрузить состава.

Главным игроком на выход является вингер Родриго. Мадридский клуб надеется, что Арсенал настроен серьезно и будет готов отдать 90 миллионов евро.

Бразилец не входит в планы наставника Хаби Алонсо.

Нынешним летом мадридцы сосредоточились на усилении обороны: кроме Каррераса были подписаны Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд. Плюс Реал оформил переход перспективного хавбека Франко Мастантуоно.

Продажу Родриго должны дополнить аренды молодых игроков академии, которым не найдется места в составе.