Реал закончил с новичками на лето. Осталась одна задача
Клуб хочет разгрузить состав
По информации испанских СМИ, Реал подписанием защитника Альваро Каррераса завершил работу над усилением и теперь хотел бы немного разгрузить состава.
Главным игроком на выход является вингер Родриго. Мадридский клуб надеется, что Арсенал настроен серьезно и будет готов отдать 90 миллионов евро.
Бразилец не входит в планы наставника Хаби Алонсо.
Нынешним летом мадридцы сосредоточились на усилении обороны: кроме Каррераса были подписаны Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд. Плюс Реал оформил переход перспективного хавбека Франко Мастантуоно.
Продажу Родриго должны дополнить аренды молодых игроков академии, которым не найдется места в составе.
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