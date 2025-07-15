Уильямс объяснил, почему отказался перейти в Барселону

Клуб Атлетик Бильбао организовал презентацию по поводу нового контракта атакующего хавбека Нико Уильямса, который недавно подписал договор до 2035 года.

При этом игрок был близок к переходу в Барселону, но в итоге решил остаться в родном клубе.

«Конечно, я с большим удовольствием подписал новый контракт с Атлетиком. Я уверен, что нас ждет невероятный сезон, я уже хочу сыграть в Лиге чемпионов. И разве есть место лучше, чем родная команда, чтобы сделать это? Хочу и дальше творить историю в Атлетик Бильбао, поэтому остался тут».

«Мне здесь комфортно, моей семье здесь комфортно. Тут невероятные болельщики, а у клуба большие амбиции. Это мечта», – сказал Уильямс.

Ранее стало известно, что в контракте игрока новая клаусула уже составит 90 миллионов евро.