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Испания
15 июля 2025, 17:45 | Обновлено 15 июля 2025, 17:51
407
1

Уильямс объяснил, почему отказался перейти в Барселону

Вингер хочет сыграть в ЛЧ с родной командой

15 июля 2025, 17:45 | Обновлено 15 июля 2025, 17:51
407
1
Уильямс объяснил, почему отказался перейти в Барселону
ФК Атлетик

Клуб Атлетик Бильбао организовал презентацию по поводу нового контракта атакующего хавбека Нико Уильямса, который недавно подписал договор до 2035 года.

При этом игрок был близок к переходу в Барселону, но в итоге решил остаться в родном клубе.

«Конечно, я с большим удовольствием подписал новый контракт с Атлетиком. Я уверен, что нас ждет невероятный сезон, я уже хочу сыграть в Лиге чемпионов. И разве есть место лучше, чем родная команда, чтобы сделать это? Хочу и дальше творить историю в Атлетик Бильбао, поэтому остался тут».

«Мне здесь комфортно, моей семье здесь комфортно. Тут невероятные болельщики, а у клуба большие амбиции. Это мечта», – сказал Уильямс.

Ранее стало известно, что в контракте игрока новая клаусула уже составит 90 миллионов евро.

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Атлетик Бильбао Нико Уильямс Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Иван Зинченко Источник: Marca
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Serhii P.
припускаю, причина - це наявність Рафіньї в складі "Барселони". Рафінья у хорошій формі може присадити Вільямса на лавку дуже легко.
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