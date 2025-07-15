Киевское Динамо подало заявку на сезон 2025/26. В списке – 43 футболиста
Подопечные Александра Шовковского начнут новую кампанию со второго раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 15 июля, киевское «Динамо» начало регистрацию игроков на сезон 2025/26. «Шахтер» стал первым клубом УПЛ, завершившим эту процедуру, и уже сыграл первый официальный матч нового сезона 10 июля, обыграв финский «Ильвес» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы (6:0).
«Динамо» начнёт сезон на следующей неделе, когда «бело-голубые» сыграют с победителем матча «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
В заявке киевского клуба 43 футболиста. Только двое из них – легионеры. Сейчас в составе 18 футболистов, достигших возраста, необходимого для участия в чемпионате Украины среди игроков до 19 лет.
Состав киевского Динамо на сезон 2025/26:
Список А
Вратари:
- 35. Руслан Нещерет 22.01.2002
- 51. Валентин Моргун 10.08.2001
- 74. Денис Игнатенко 11.01.2003
Защитники:
- 2. Константин Вивчаренко 10.06.2002
- 4. Денис Попов 17.02.1999
- 18. Александр Тымчик 20.01.1997
- 20. Александр Караваев 02.06.1992
- 40. Кристиан Биловар 05.02.2001
- 44. Владислав Дубинчак 01.07.1998
Полузащитники:
- 5. Александр Яцык 03.01.2003
- 6. Владимир Бражко 23.01.2002
- 7. Андрей Ярмоленко 23.10.1989
- 8. Александр Пихаленок 07.05.1997
- 9. Назар Волошин 17.06.2003
- 10. Николай Шапаренко 04.10.1998
- 15. Валентин Рубчинский 15.02.2002
- 17. Анхель Торрес 06.04.2000
- 22. Владислав Кабаев 01.09.1995.
- 29. Виталий Буяльский 06.01.1993
- 45. Максим Брагару 21.07.2002
- 91. Николай Михайленко 22.05.2001
Нападающие:
- 11. Владислав Ванат 04.01.2002
- 21. Владислав Супряга 15.02.2000
- 39. Эдуардо Герреро 21.02.2000
Список Б
Вратари:
- 71. Вячеслав Суркис 27.02.2006
- Артем Шимка 29.07.2007
- Максим Роенко 21.01.2008
Защитники:
- 32. Тарас Михавко 30.05.2005
- 34. Владислав Захарченко 04.09.2006
- Алексей Рыбак 18.04.2007
- Максим Коробов 06.03.2006
- Константин Губенко 21.10.2007
- Даниил Дехтяр 04.03.2007
- Денис Дикий 04.09.2006
Полузащитники:
- Иван Андрейко 11.03.2008
- Денис Жданов 12.04.2006
- Даниил Ищенко 14.05.2006
- Павел Люсин 23.02.2008
- Владимир Озимай 24.05.2007
- Кирилл Осипенко 19.01.2006
- Богдан Редушко 07.01.2007
Нападающие:
- 19. Федор Задорожный 16.11.2006
- 99. Матвий Пономаренко 11.01.2006
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