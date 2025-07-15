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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 16:47 |
1308
0

Киевское Динамо подало заявку на сезон 2025/26. В списке – 43 футболиста

Подопечные Александра Шовковского начнут новую кампанию со второго раунда Лиги чемпионов

15 июля 2025, 16:47 |
1308
0
Киевское Динамо подало заявку на сезон 2025/26. В списке – 43 футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Во вторник, 15 июля, киевское «Динамо» начало регистрацию игроков на сезон 2025/26. «Шахтер» стал первым клубом УПЛ, завершившим эту процедуру, и уже сыграл первый официальный матч нового сезона 10 июля, обыграв финский «Ильвес» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы (6:0).

«Динамо» начнёт сезон на следующей неделе, когда «бело-голубые» сыграют с победителем матча «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

В заявке киевского клуба 43 футболиста. Только двое из них – легионеры. Сейчас в составе 18 футболистов, достигших возраста, необходимого для участия в чемпионате Украины среди игроков до 19 лет.

Состав киевского Динамо на сезон 2025/26:

Список А

Вратари:

  • 35. Руслан Нещерет 22.01.2002
  • 51. Валентин Моргун 10.08.2001
  • 74. Денис Игнатенко 11.01.2003

Защитники:

  • 2. Константин Вивчаренко 10.06.2002
  • 4. Денис Попов 17.02.1999
  • 18. Александр Тымчик 20.01.1997
  • 20. Александр Караваев 02.06.1992
  • 40. Кристиан Биловар 05.02.2001
  • 44. Владислав Дубинчак 01.07.1998

Полузащитники:

  • 5. Александр Яцык 03.01.2003
  • 6. Владимир Бражко 23.01.2002
  • 7. Андрей Ярмоленко 23.10.1989
  • 8. Александр Пихаленок 07.05.1997
  • 9. Назар Волошин 17.06.2003
  • 10. Николай Шапаренко 04.10.1998
  • 15. Валентин Рубчинский 15.02.2002
  • 17. Анхель Торрес 06.04.2000
  • 22. Владислав Кабаев 01.09.1995.
  • 29. Виталий Буяльский 06.01.1993
  • 45. Максим Брагару 21.07.2002
  • 91. Николай Михайленко 22.05.2001

Нападающие:

  • 11. Владислав Ванат 04.01.2002
  • 21. Владислав Супряга 15.02.2000
  • 39. Эдуардо Герреро 21.02.2000

Список Б

Вратари:

  • 71. Вячеслав Суркис 27.02.2006
  • Артем Шимка 29.07.2007
  • Максим Роенко 21.01.2008

Защитники:

  • 32. Тарас Михавко 30.05.2005
  • 34. Владислав Захарченко 04.09.2006
  • Алексей Рыбак 18.04.2007
  • Максим Коробов 06.03.2006
  • Константин Губенко 21.10.2007
  • Даниил Дехтяр 04.03.2007
  • Денис Дикий 04.09.2006

Полузащитники:

  • Иван Андрейко 11.03.2008
  • Денис Жданов 12.04.2006
  • Даниил Ищенко 14.05.2006
  • Павел Люсин 23.02.2008
  • Владимир Озимай 24.05.2007
  • Кирилл Осипенко 19.01.2006
  • Богдан Редушко 07.01.2007

Нападающие:

  • 19. Федор Задорожный 16.11.2006
  • 99. Матвий Пономаренко 11.01.2006
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Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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