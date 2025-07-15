Киевское Динамо подало заявку на сезон 2025/26. В списке – 43 футболиста

Во вторник, 15 июля, киевское «Динамо» начало регистрацию игроков на сезон 2025/26. «Шахтер» стал первым клубом УПЛ, завершившим эту процедуру, и уже сыграл первый официальный матч нового сезона 10 июля, обыграв финский «Ильвес» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы (6:0).

«Динамо» начнёт сезон на следующей неделе, когда «бело-голубые» сыграют с победителем матча «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

В заявке киевского клуба 43 футболиста. Только двое из них – легионеры. Сейчас в составе 18 футболистов, достигших возраста, необходимого для участия в чемпионате Украины среди игроков до 19 лет.

Состав киевского Динамо на сезон 2025/26:

Список А

Вратари:

35. Руслан Нещерет 22.01.2002

51. Валентин Моргун 10.08.2001

74. Денис Игнатенко 11.01.2003

Защитники:

2. Константин Вивчаренко 10.06.2002

4. Денис Попов 17.02.1999

18. Александр Тымчик 20.01.1997

20. Александр Караваев 02.06.1992

40. Кристиан Биловар 05.02.2001

44. Владислав Дубинчак 01.07.1998

Полузащитники:

5. Александр Яцык 03.01.2003

6. Владимир Бражко 23.01.2002

7. Андрей Ярмоленко 23.10.1989

8. Александр Пихаленок 07.05.1997

9. Назар Волошин 17.06.2003

10. Николай Шапаренко 04.10.1998

15. Валентин Рубчинский 15.02.2002

17. Анхель Торрес 06.04.2000

22. Владислав Кабаев 01.09.1995.

29. Виталий Буяльский 06.01.1993

45. Максим Брагару 21.07.2002

91. Николай Михайленко 22.05.2001

Нападающие:

11. Владислав Ванат 04.01.2002

21. Владислав Супряга 15.02.2000

39. Эдуардо Герреро 21.02.2000

Список Б

Вратари:

71. Вячеслав Суркис 27.02.2006

Артем Шимка 29.07.2007

Максим Роенко 21.01.2008

Защитники:

32. Тарас Михавко 30.05.2005

34. Владислав Захарченко 04.09.2006

Алексей Рыбак 18.04.2007

Максим Коробов 06.03.2006

Константин Губенко 21.10.2007

Даниил Дехтяр 04.03.2007

Денис Дикий 04.09.2006

Полузащитники:

Иван Андрейко 11.03.2008

Денис Жданов 12.04.2006

Даниил Ищенко 14.05.2006

Павел Люсин 23.02.2008

Владимир Озимай 24.05.2007

Кирилл Осипенко 19.01.2006

Богдан Редушко 07.01.2007

Нападающие: