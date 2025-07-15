Украина. Премьер лига15 июля 2025, 16:59 | Обновлено 15 июля 2025, 17:32
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В Ворскле рассказали о новичках и том, когда назначат нового тренера
Клуб обещает скоро назвать фамилию тренера
15 июля 2025, 16:59 | Обновлено 15 июля 2025, 17:32
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Ворскла на официальном сайте сообщила, что нового тренера и его штаб после неожиданного ухода Желько Любеновича назначит «со дня на день».
Известно, что новым наставником станет Александр Бабич. В клубе отметили, что на просмотре сейчас находится «огромное количество потенциальных новичков, поэтому нет смысла называть их фамилии».
Новый сезон полтавская команда впервые с 1996 года начнет в Первой лиге. Ранее владелец клуба Константин Жеваго заявил, что задачей команды будет быстрое возвращение в УПЛ.
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