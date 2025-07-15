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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 16:59 | Обновлено 15 июля 2025, 17:32
696
1

В Ворскле рассказали о новичках и том, когда назначат нового тренера

Клуб обещает скоро назвать фамилию тренера

15 июля 2025, 16:59 | Обновлено 15 июля 2025, 17:32
696
1
В Ворскле рассказали о новичках и том, когда назначат нового тренера
ФК Ворскла

Ворскла на официальном сайте сообщила, что нового тренера и его штаб после неожиданного ухода Желько Любеновича назначит «со дня на день».

Известно, что новым наставником станет Александр Бабич. В клубе отметили, что на просмотре сейчас находится «огромное количество потенциальных новичков, поэтому нет смысла называть их фамилии».

Новый сезон полтавская команда впервые с 1996 года начнет в Первой лиге. Ранее владелец клуба Константин Жеваго заявил, что задачей команды будет быстрое возвращение в УПЛ.

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Ворскла Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу назначение тренера
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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Mark4854590
Ситуація у Ворскли - не позаздриш. Скоро старт сезону, а у команди ані складу, ані тренера
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