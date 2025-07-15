В Ворскле рассказали о новичках и том, когда назначат нового тренера

Ворскла на официальном сайте сообщила, что нового тренера и его штаб после неожиданного ухода Желько Любеновича назначит «со дня на день».

Известно, что новым наставником станет Александр Бабич. В клубе отметили, что на просмотре сейчас находится «огромное количество потенциальных новичков, поэтому нет смысла называть их фамилии».

Новый сезон полтавская команда впервые с 1996 года начнет в Первой лиге. Ранее владелец клуба Константин Жеваго заявил, что задачей команды будет быстрое возвращение в УПЛ.