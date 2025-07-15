Бывший игрок сборной Англии стал дедушкой в 45 лет
Стивен Джеррард привыкает к новому амплуа
45-летний экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Стивен Джеррард стал дедушкой.
Об этом сообщает издание The Sun.
21-летняя дочь звездного в прошлом футболиста Лилли-Элла опубликовала трогательные фотографии в соцсетях.
У Стивена Джеррарда появилась внучка, поэтому он теперь сменил статус отца на дедушку.
Стивен Джеррард – многодетный отец. Кроме старшей дочери Лилли-Эллы, у него еще две дочери – Лекси (19 лет) и Лурдес (13 лет), а также сын Лио (7 лет).
Джеррард завершил игровую карьеру в 2016 году. Последним клубом англичанина был «Лос-Анджелес Гелекси».
После завершения карьеры работал тренером в командах «Рейнджерс», «Астон Вилла» и «Аль-Иттифак».
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