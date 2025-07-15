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Англия
15 июля 2025, 16:05 | Обновлено 15 июля 2025, 16:13
195
0

Бывший игрок сборной Англии стал дедушкой в 45 лет

Стивен Джеррард привыкает к новому амплуа

15 июля 2025, 16:05 | Обновлено 15 июля 2025, 16:13
195
0
Бывший игрок сборной Англии стал дедушкой в 45 лет
The Sun

45-летний экс-игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Стивен Джеррард стал дедушкой.

Об этом сообщает издание The Sun.

21-летняя дочь звездного в прошлом футболиста Лилли-Элла опубликовала трогательные фотографии в соцсетях.

У Стивена Джеррарда появилась внучка, поэтому он теперь сменил статус отца на дедушку.

Стивен Джеррард – многодетный отец. Кроме старшей дочери Лилли-Эллы, у него еще две дочери – Лекси (19 лет) и Лурдес (13 лет), а также сын Лио (7 лет).

Джеррард завершил игровую карьеру в 2016 году. Последним клубом англичанина был «Лос-Анджелес Гелекси».

После завершения карьеры работал тренером в командах «Рейнджерс», «Астон Вилла» и «Аль-Иттифак».

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Александр Сильченко Источник: The Sun
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